Политолог Пашковский оценил шансы Беглова на переизбрание в 2024 году

В Москве раскрыли убийство 16-летних советских школьниц спустя 34 года после совершения преступления
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Политолог Евгений Пашковский оценил шансы Беглова на переизбрание. По мнению специалиста, пока что об этом говорить рано.
Он также подчеркнул, что 2024 год будет интересным в политическом плане. Выбирать будут не только главу Петербурга, но и главу страны. Именно по этой причине основные политические решения будут приниматься в конце года. Следственно, необходимо отложить прогнозы до этого времени. Если же Беглов все-таки не получит место градоначальника, он может проявить себя в других отраслях.
Напомним, в Сети появилась информация от источников, что Беглов планирует переизбираться на второй срок. За медийную кампанию главы Смольного отвечает директор АО «Петроцентр» Кирилл Смирнов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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