Политолог Пашковский оценил шансы Беглова на переизбрание в 2024 году

Сегодня, 09:46

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Политолог Пашковский оценил шансы Беглова на переизбрание в 2024 году
Фото: www.gov.spb.ru

Политолог Евгений Пашковский оценил шансы Беглова на переизбрание. По мнению специалиста, пока что об этом говорить рано.

«Губернатор заявил о втором сроке, скорее, для того, чтобы в некоторой степени подтвердить свои полномочия по поводу первого срока. Тут дело даже не во втором сроке, а просто нужно было обосновать, что он доработает этот срок до 24-го года, а дальше пойдет на выборы», – высказался Пашковский.

Он также подчеркнул, что 2024 год будет интересным в политическом плане. Выбирать будут не только главу Петербурга, но и главу страны. Именно по этой причине основные политические решения будут приниматься в конце года. Следственно, необходимо отложить прогнозы до этого времени. Если же Беглов все-таки не получит место градоначальника, он может проявить себя в других отраслях.

«Полтора года могут внести определенного рода коррективы. Александру Дмитриевичу могут предложить другую работу, и на федеральном уровне, условно говоря, может быть ситуация, что какие-то еще изменения произойдут. В телеграме очень часто обсуждается вопрос о сотрудничестве в рамках Союзного государства – вполне возможно, что потребуется какое-то количество управленцев на этом уровне, тут вероятность того, что возможны какие-то изменения – она есть. Переизбрание Беглова возможно, но пока об этом еще рано говорить», – резюмировал эксперт.

Напомним, в Сети появилась информация от источников, что Беглов планирует переизбираться на второй срок. За медийную кампанию главы Смольного отвечает директор АО «Петроцентр» Кирилл Смирнов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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