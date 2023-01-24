Телеканал «Санкт-Петербург» закрыл комментарии под постами о «прямой линии» Беглова

Телеканал «Санкт-Петербург» ограничил возможность комментировать публикации на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», касающиеся «прямой линии» губернатора Александра Беглова. Петербуржцы полагают, что таким образом администрация канала пытается создать «красивую картинку» на фоне готовящегося эфира градоначальника.

Администраторы сообщества телеканала отключили комментарии под всеми постами о «прямой линии» губернатора Беглова, которая должна начаться в субботу, 28 января, в 16:00. Телеграм-канал «1703» предположил, что это было сделано для создания в Сети «красивой картинки», ведь в ином случае придется удалять мнения обычных жителей, которых проигнорировали или заблокировали перед прошлой «кривой линией» градоначальника.

Стоит обратить внимание, что под другими публикациями сообщества, такими как, например, о цветении агавы на Тропическом маршруте в Ботаническом саду, возможность написать комментарий у пользователей есть.

Ранее петербуржцы сообщали о массовых блокировках пользователей, оставляющих в комментариях на официальной странице губернатора Александра Беглова «неудобные» вопросы об актуальных городских проблемах, в том числе, в преддверии «прямой линии» градоначальника в декабре прошлого года. В социальной сети было создано отдельное сообщество «Черный Список Беглова», куда могут вступить «забаненные» губернатором петербуржцы. На сегодняшний день группа насчитывает уже более 2,5 тысячи участников.

Напомним, юрист Ирина Баханович предложила жителям Северной столицы, заблокированным на странице Александра Дмитриевича, пересылать ей свои вопросы и жалобы, адресованные градоначальнику, чтобы направить их главе города почтой. В таком случае, как уточняет Баханович, в соответствии с ФЗ-59 в Смольном не смогут проигнорировать обращение и, как минимум, будут обязаны дать ответ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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