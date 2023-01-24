Беглов может использовать предстоящую «прямую линию» и изменение имиджа для предвыборной кампании - источники

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Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов мог привлечь московских медиа-менеджеров для создания нового политического имиджа и «неофициального старта» предвыборной кампании. Такая информация появилась в СМИ.
Источники уточнили, что специалисты из «Сколково» занимаются подготовкой «прямой линии» градоначальника. Мероприятие, которое должно состояться 28 января, ориентировано на улучшение рейтинга Беглова.
Эту информацию подтвердили и публицисты из Петербурга. По их мнению, губернатор делает высокие ставки на новую команду. Сейчас ему необходимо изменить отношение горожан к себе, а также «нарисовать картинку прекрасного будущего». Но петербуржцы не доверяют нынешнему градоначальнику из-за многочисленных провалов в различных сферах жизни города.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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