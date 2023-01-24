Беглов может использовать предстоящую «прямую линию» и изменение имиджа для предвыборной кампании - источники

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов мог привлечь московских медиа-менеджеров для создания нового политического имиджа и «неофициального старта» предвыборной кампании. Такая информация появилась в СМИ.

Источники уточнили, что специалисты из «Сколково» занимаются подготовкой «прямой линии» градоначальника. Мероприятие, которое должно состояться 28 января, ориентировано на улучшение рейтинга Беглова.

«На днях спокойное инновационное информационное поле было буквально взорвано новостью – по просторам Telegram (особенно Северной столицы) полетели заголовки: «Спасать «прямую линию» Беглова будет пиарщик из «Сколково». Мы, честно говоря, гордимся после прочтения этих строк. И по Вашим многочисленным просьбам начинаем активные поиски «Пиарщика из Сколково» в одноименном инновационном центре», – отметили авторы неофициального Telegram-канала «Skolkovo leaks».

Эту информацию подтвердили и публицисты из Петербурга. По их мнению, губернатор делает высокие ставки на новую команду. Сейчас ему необходимо изменить отношение горожан к себе, а также «нарисовать картинку прекрасного будущего». Но петербуржцы не доверяют нынешнему градоначальнику из-за многочисленных провалов в различных сферах жизни города.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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