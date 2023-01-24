На письменный запрос ответит – юрист посоветовала «забаненым» петербуржцам обращаться к Беглову по почте

Сегодня, 12:32

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На письменный запрос ответит – юрист посоветовала «забаненым» петербуржцам обращаться к Беглову по почте
Фото: www.gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге правозащитница Ирина Баханович порекомендовала горожанам, заблокированным на странице Александра Беглова в соцсети, высылать свои вопросы губернатору по почте. По российским законам, в городской администрации обязаны дать ответ на письменный запрос.  

Баханович посоветовала петербуржцам, которых «забанили» на странице губернатора Александра Беглова в соцсети «ВКонтакте», присылать ей вопросы и жалобы, предназначенные градоначальнику. Юрист пообещала собрать обращения жителей Северной столицы и отправить в Смольный почтой. 

«Все забаненные на странице Беглова жители могут прислать свои вопросы, жалобы, пожелания мне. Я обязательно соберу их все и направлю их в распечатанном виде почтой. По такому обращению они, как минимум, обязаны будут дать ответ в соответствии с ФЗ-59 и не смогут так нагло нас проигнорировать», - рассказала Баханович. 

Горожане могут прислать свои вопросы и жалобы в личных сообщениях или в комментариях, уточнила Баханович. При этом паспортные данные петербуржцев не нужны, добавила юрист. 

СМИ сообщали, что прямая линия губернатора Беглова будет проведена 28 января. Чтобы отобрать вопросы для диалога, глава города предложил петербуржцам направлять свои обращения по телефону горячей линии или оставлять их на официальной странице градоначальника «ВКонтакте». Правда, последний канал для части пользователей Сети закрыт, так как их «банят» как за острые высказывания, так и за злободневные вопросы в адрес городских властей.

Сама Баханович уже подала иск против Беглова за блокировку ее доступа к личной странице губернатора. Правда, она убеждена, что ее делу хода не дадут. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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