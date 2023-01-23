Предупреждающие листовки о падении фасадов на Большой Конюшенной не имеют законной силы - юрист Баханович

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На Большой Конюшенной в Петербурге появились объявления, предупреждающие о возможном падении фрагментов фасада и кирпичей. Юристы уверяют, что подобные предупреждения не имеют законной силы и могут использоваться как доказательство бездействия управляющих компании.
Баханович объяснила, что УК по закону обязаны содержать фасады домов в нормативном состоянии, а городские службы – контролировать. Юрист посоветовала петербуржцам обращаться в полицию по поводу таких предупреждающих листовок.
При руководстве Петербургом Александром Бегловым в городе регулярно фиксируются ситуации с падением лепнины, кирпичей и других фрагментов зданий, а количество аварийных балконов выросло на четверть за два года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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