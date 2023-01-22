Беглов похвастался Путину «триллионным» бюджетом. Про дефицит на 2023 он не сказал

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту Владимиру Путину о достижении городом «рекордного» триллионного бюджета.
При этом он умолчал информацию о том, что больше 200 млрд рублей бюджету культурной столицы принесли налоги переехавшего из Москвы в Петербург ПАО «Газпром». В этом году 2/3 этих денег город не увидит из-за перехода на новую систему налогообложения.
Не стал говорить Беглов и о том, что добиться таких высоких цифр удалось благодаря постоянным «поборам» с горожан, начиная с платных парковок и стоимости услуг ЖКХ до подорожания проезда в общественном транспорте.
Ранее журналисты писали, что в этом году Петербург испытает рекордный дефицит бюджета в размере 14% от сократившейся доходной части на фоне увеличения расходов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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