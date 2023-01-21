Петербуржцы спасли заказник «Щучье озеро» от застройки и вырубки леса

Активистам Петербурга удалось отстоять заказник «Щучье озеро». Ранее стало известно, что на его территории могут построить лыжно-биатлонный комплекс.

Активисты сообщили, что им пришло письмо из прокуратуры. Ведомство уточняет, что соблюсти требования природоохранного законодательства при строительстве комплекса невозможно. Именно поэтому проект был исключен из бюджета города на 2023 и 2024 годы.

«Что это значит: в заказнике Щучье озеро не вырубят лес, не будут прокладывать освещение, водопровод и заливать трассы асфальтом. Мы не увидим там строительной техники. Это большая победа!» – сообщили они в социальных сетях.

Примечательно, что инициативу сохранить зеленую зону уже поддержали более 6 тыс. петербуржцев. В соответствующей петиции горожане выступают против создания комплекса в заказнике.

О практике сокращения территорий заказников стала для Северной столицы ранее уже сообщалось. К примеру, такая ситуация произошла с «Сестрорецкими дюнами». Границы этого заповедника рассматриваются с 2017 года, и за это время предполагаемая площадь заказника сократилась более чем в шесть раз. При этом в администрации Александра Беглова не придают должного внимания ситуации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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