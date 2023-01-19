Беглов рассказал об инспекции школы в Шушарах, «забыв» о нехватке социнфраструктуры в Петербурге

Сегодня, 18:59

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Беглов рассказал об инспекции школы в Шушарах, «забыв» о нехватке социнфраструктуры в Петербурге
Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил общеобразовательную школу № 93 в Шушарах. Очередное «показное» мероприятие градоначальника состоялось 21 января.

«Это одна из самых больших школ в нашем городе. Ее концепция - время России. Поэтому в школе много часов и циферблатов. Все классы носят названия географических мест и областей России, чтобы дети знакомились с нашей огромной страной. Например, есть класс Байкал», — приводит слова Беглова пресс-служба.

Стоит отметить, что это учреждение не представляет для горожан большой ценности, и оно вряд ли сможет решить проблему с дефицитом социальной инфраструктуры в городе, а также нехваткой мест в школах и детсадах. Сам Беглов неоднократно перекладывал ответственность за это на застройщиков.

Однако девелоперы справлялись со своими задачами, а чиновники часто халатно относились к выполнению свои обязанностей. СМИ обратили внимание, что наиболее остро ситуация обстоит в Василеостровском, Красносельском, Московском, Невском, Приморском и Пушкинском районах. 

На этом фоне петербуржцам приходилось давать взятки и поделывать документы, чтобы устроить ребенка в учебное заведение. Эти случаи заканчивались разбирательствами в правоохранительных органах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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