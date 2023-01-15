Смольный перенес сроки реставрации Московских триумфальных ворот из-за внимания СК РФ

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Власти Северной столицы должны начать реставрацию Московских триумфальных ворот в 2013 году, работы могли начать раньше, однако из-за пристального внимания Следственного комитета РФ к ситуации с историческими объектами Петербурга подрядчики нехотя заключают подобные контракты.
Пресс-служба губернатора Александра Беглова сообщила, что работы по реставрации Московских триумфальных ворот начнутся в 2023 году. В 2022 году Смольный не получил ни одной заявки от подрядчиков в рамках конкурса на реставрацию. Нежелание подрядчиков брать подобные объекты объясняется несколькими причинами, первая – внимание СК России к реставрационным работам в Петербурге, вторая - деятельность КГИОП.
Комитет по охране памятников и его председатель Сергей Макаров стали фигурантами дела о превышении должностных полномочий по факту сноса исторического здания на Хрустальной улице. В данный момент каждый подрядчик, который будет поводить реставрационные работы в Петербурге становится объектом внимания со стороны СК.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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