Смольный перенес сроки реставрации Московских триумфальных ворот из-за внимания СК РФ

Сегодня, 16:35

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Смольный перенес сроки реставрации Московских триумфальных ворот из-за внимания СК РФ
Фото из открытых источников

Власти Северной столицы должны начать реставрацию Московских триумфальных ворот в 2013 году, работы могли начать раньше, однако из-за пристального внимания Следственного комитета РФ к ситуации с историческими объектами Петербурга подрядчики нехотя заключают подобные контракты.

Пресс-служба губернатора Александра Беглова сообщила, что работы по реставрации Московских триумфальных ворот начнутся в 2023 году. В 2022 году Смольный не получил ни одной заявки от подрядчиков в рамках конкурса на реставрацию. Нежелание подрядчиков брать подобные объекты объясняется несколькими причинами, первая – внимание СК России к реставрационным работам в Петербурге, вторая - деятельность КГИОП. 

Комитет по охране памятников и его председатель Сергей Макаров стали фигурантами дела о превышении должностных полномочий по факту сноса исторического здания на Хрустальной улице. В данный момент каждый подрядчик, который будет поводить реставрационные работы в Петербурге становится объектом внимания со стороны СК.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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