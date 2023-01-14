Коммунальная авария в Центральном районе Петербурга привела к образованию ямы с горячей водой

Сегодня, 15:49

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Коммунальная авария в Центральном районе Петербурга привела к образованию ямы с горячей водой
Фото из открытых источников

В Петербурге 16 января произошла коммунальная авария в Басковом переулке в Центральном районе города. В результате прорыва произошло затопление территории и размытие грунта, а один из припаркованных автомобилей провалился в яму с горячей водой. Об этом сообщает телеканал «78».

Уточняется, что горячая вода разлилась рядом с жилым домом и перекрыла подход к одной из парадных. О пострадавших не сообщается, но на место происшествия приезжала бригада скорой помощи.

На опубликованных петербуржцами фото и видео с места инцидента видны клубы пара и поврежденный асфальт. В Петербурге Басков переулок известен тем, что в доме № 12 вырос президент России Владимир Путин.

В Северной столице часть трубопроводов централизованного отопления и горячего водоснабжения крайне изношены и нуждаются в замене. Однако чиновники Смольного продолжают бездействовать и решают системную проблему города. Летом гидравлические испытания на петербургских теплосетях спровоцировали череду коммунальных аварий, однако решить проблему не удалось. 

Несмотря на заявления губернатора Александра Беглова о полной готовности инженерных систем Петербурга к отопительному сезону, с приходом холодов в город пришли и коммунальные аварии, в результате которых горожане вынуждены мерзнуть в своих квартирах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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