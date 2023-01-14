Коммунальная авария в Центральном районе Петербурга привела к образованию ямы с горячей водой

В Британии сняли фильм о Су-24, напугавших экипаж авианосца Queen Elizabeth
Документальный фильм о полетах российских истребителей Су-24 над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth сняли в...Подробнее
В Петербурге 16 января произошла коммунальная авария в Басковом переулке в Центральном районе города. В результате прорыва произошло затопление территории и размытие грунта, а один из припаркованных автомобилей провалился в яму с горячей водой. Об этом сообщает телеканал «78».
Уточняется, что горячая вода разлилась рядом с жилым домом и перекрыла подход к одной из парадных. О пострадавших не сообщается, но на место происшествия приезжала бригада скорой помощи.
На опубликованных петербуржцами фото и видео с места инцидента видны клубы пара и поврежденный асфальт. В Петербурге Басков переулок известен тем, что в доме № 12 вырос президент России Владимир Путин.
В Северной столице часть трубопроводов централизованного отопления и горячего водоснабжения крайне изношены и нуждаются в замене. Однако чиновники Смольного продолжают бездействовать и решают системную проблему города. Летом гидравлические испытания на петербургских теплосетях спровоцировали череду коммунальных аварий, однако решить проблему не удалось.
Несмотря на заявления губернатора Александра Беглова о полной готовности инженерных систем Петербурга к отопительному сезону, с приходом холодов в город пришли и коммунальные аварии, в результате которых горожане вынуждены мерзнуть в своих квартирах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Документальный фильм о полетах российских истребителей Су-24 над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth сняли в...Подробнее
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале...Подробнее
Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о том, что ВС РФ атаковали Киев ракетами, которые летали по...Подробнее
В Санкт-Петербурге сегодня ночью загорелась трехкомнатная квартира, которую тушили около часа более двадцати пожарных....Подробнее
Эксперты объяснили о том, будет ли право на отсрочку в период мобилизации у отцов троих детей. Ранее депутат Госдумы...Подробнее
Врач-онколог из Ярославля Дмитрий Петровский рассказал о том, как изменилась его жизнь после того как он попал в зону...Подробнее
Жительница блокадного Ленинграда Марина Таурек рассказала, что власти Санкт-Петербурга не уделяют достаточного внимания...Подробнее
В Санкт-Петербурге на завтра, 15 января, объявлен желтый уровень по шкале опасности, связанной с погодными условиями....Подробнее
В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков в ближайшее время ожидается смена осадков со снега на дождь и мокрый снег, а...Подробнее
В Санкт-Петербурге в Колпинском районе накануне вечером, 14 января, произошел пожар в двухкомнатной квартире. В местном...Подробнее
Комментировать