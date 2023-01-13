СМИ напомнили о пристальном внимании к Смольному СК РФ после поздравления Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил Следственный комитет России с 12-летием. При этом действия чиновников Смольного не раз обращали на себя пристальное внимание ведомства. В частности, СМИ напомнили о незаконном сносе памятников архитектуры, нелегальном бизнесе и других «активностях».

«Создание комитета стало важным шагом в развитии системы органов правопорядка и безопасности в нашей стране на новом этапе истории. В успехах России последнего времени, укреплении стабильности в обществе и доверия граждан к государству – значительная доля труда сотрудников следственных органов», – говорится в поздравлении Беглова.

Однако отношения между Смольным и СК РФ весьма своеобразны. У следователей есть ряд вопросов к администрации Александра Беглова. Глава ведомства Александр Бастрыкин лично контролировал ряд инцидентов в 2022 году. Среди них - снос флигелей особняка Салтыковой. Чтобы предотвратить его, Бастрыкин сам посетил Петербург.

Также СК РФ обращал внимание на превышение должностных полномочий в КГИОП. Следователи полагают, что сотрудники ведомства «занижали» возраст исторических зданий. В результате девелоперы могли беспрепятственно сносить памятники архитектуры и строить на их месте новые объекты. Например, по мнению следователей, так могло произойти с домом Лапина. На его демонтаж могли выдать разрешение именно по такому принципу.

В наступившем 2023 году СК РФ продолжает уделять внимание проблемам в Петербурге. Так, 12 января пресс-служба ведомства рассказала сразу о нескольких инцидентах. Один из них касался поручения Бастрыкина проверить данные о незаконной торговле в Северной столице. Жители города пытались достучаться до местного отделения, однако это не помогло.

Также следователи сообщили об инциденте с паллиативно больной девочкой. Ребенку необходима специальная лечебная смесь, на закупку которой каждый месяц требуется 70 тыс. рублей. Комздрав не смог предоставить маленькой пациентке нужное питание.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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