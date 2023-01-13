СМИ напомнили о пристальном внимании к Смольному СК РФ после поздравления Беглова

В Британии сняли фильм о Су-24, напугавших экипаж авианосца Queen Elizabeth
Документальный фильм о полетах российских истребителей Су-24 над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth сняли в...Подробнее
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил Следственный комитет России с 12-летием. При этом действия чиновников Смольного не раз обращали на себя пристальное внимание ведомства. В частности, СМИ напомнили о незаконном сносе памятников архитектуры, нелегальном бизнесе и других «активностях».
Однако отношения между Смольным и СК РФ весьма своеобразны. У следователей есть ряд вопросов к администрации Александра Беглова. Глава ведомства Александр Бастрыкин лично контролировал ряд инцидентов в 2022 году. Среди них - снос флигелей особняка Салтыковой. Чтобы предотвратить его, Бастрыкин сам посетил Петербург.
Также СК РФ обращал внимание на превышение должностных полномочий в КГИОП. Следователи полагают, что сотрудники ведомства «занижали» возраст исторических зданий. В результате девелоперы могли беспрепятственно сносить памятники архитектуры и строить на их месте новые объекты. Например, по мнению следователей, так могло произойти с домом Лапина. На его демонтаж могли выдать разрешение именно по такому принципу.
В наступившем 2023 году СК РФ продолжает уделять внимание проблемам в Петербурге. Так, 12 января пресс-служба ведомства рассказала сразу о нескольких инцидентах. Один из них касался поручения Бастрыкина проверить данные о незаконной торговле в Северной столице. Жители города пытались достучаться до местного отделения, однако это не помогло.
Также следователи сообщили об инциденте с паллиативно больной девочкой. Ребенку необходима специальная лечебная смесь, на закупку которой каждый месяц требуется 70 тыс. рублей. Комздрав не смог предоставить маленькой пациентке нужное питание.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Документальный фильм о полетах российских истребителей Су-24 над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth сняли в...Подробнее
Самарский журналист Ян Налимов прокомментировал заявления актера Артура Смольянинова касательно «военной спецоперации»...Подробнее
Средства массовой информации ведут активную работу по преуменьшению заслуг ЧВК «Вагнер» в спецоперации на Украине. Об...Подробнее
В инфекционном стационаре в Малой Сосновке скончался 32-летний отец троих детей Евгений Дузь. Он был мобилизован 27...Подробнее
Председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в своем канале в Telegram...Подробнее
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале...Подробнее
В Венгрии в 2022 году проходили лечение украинские военнослужащие, раненные в ходе «военной спецоперации» РФ на...Подробнее
Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает, что Москва только демонстрирует готовность к мирным переговорам с Украиной,...Подробнее
Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о том, что ВС РФ атаковали Киев ракетами, которые летали по...Подробнее
Житель Твери намеревался вступить в ряды Вооруженных сил Украины и принимать участие в боевых действиях, но не успел —...Подробнее
Комментировать