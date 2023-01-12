Блокадница Таурек рассказала о проблемах с записью в поликлинику Петербурга

Жительница блокадного Ленинграда Марина Таурек рассказала, что власти Санкт-Петербурга не уделяют достаточного внимания пожилым людям и их проблемам. Она отметила, что сама сталкивается с трудностями при обращении в поликлинику.

СМИ уже не раз писали о безразличии администрации губернатора Александра Беглова к ветеранам и блокадникам, о которых чиновники вспоминают только по праздникам. При этом сами пожилые граждане также продолжают сообщать о своих проблемах. По словам Таурек, последнее время стало трудно записаться к врачу, поэтому она вынуждена сокращать посещения поликлиники.

«Я стараюсь по врачам меньше ходить. На прием иногда проблемно попасть. Приходится через интернет записываться. Раньше у нас день блокадника в поликлинике был, он и сейчас есть, но посложнее стало. Количество людей увеличилось, и поликлиника не справляется с этим чисто физически», — сообщила блокадница.

Она также добавила, что Беглову и его команде нужно побольше уделять внимания блокадниками и ветеранам, поскольку сами пенсионеры редко жалуются и привыкли все делать своими силами.

Напомним, журналисты ранее сообщили, что Беглов старается «дистанцироваться» от проблем ветеранов Петербурга и не замечать их проблемы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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