Блокадница Таурек рассказала о проблемах с записью в поликлинику Петербурга

В Кремле сделали заявление по поводу закрытия границ для военнообязанных в 2023 году
В Кремле прокомментировали сообщения в сетевых СМИ касательно того, что РФ закрыла границы для военнообязанных мужчин с...Подробнее
Жительница блокадного Ленинграда Марина Таурек рассказала, что власти Санкт-Петербурга не уделяют достаточного внимания пожилым людям и их проблемам. Она отметила, что сама сталкивается с трудностями при обращении в поликлинику.
СМИ уже не раз писали о безразличии администрации губернатора Александра Беглова к ветеранам и блокадникам, о которых чиновники вспоминают только по праздникам. При этом сами пожилые граждане также продолжают сообщать о своих проблемах. По словам Таурек, последнее время стало трудно записаться к врачу, поэтому она вынуждена сокращать посещения поликлиники.
Она также добавила, что Беглову и его команде нужно побольше уделять внимания блокадниками и ветеранам, поскольку сами пенсионеры редко жалуются и привыкли все делать своими силами.
Напомним, журналисты ранее сообщили, что Беглов старается «дистанцироваться» от проблем ветеранов Петербурга и не замечать их проблемы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Кремле прокомментировали сообщения в сетевых СМИ касательно того, что РФ закрыла границы для военнообязанных мужчин с...Подробнее
Самарский журналист Ян Налимов прокомментировал заявления актера Артура Смольянинова касательно «военной спецоперации»...Подробнее
Ситуация с газом продолжает оставаться одним из самых важных вопросов для Европы. РИА «Новости» пишет о том, что в...Подробнее
Когда мобилизованные смогут приехать домой в отпуск, рассказали в правительстве Ярославской области. Из этого региона...Подробнее
Советы для тех, кто направляется на передовую, озвучил мобилизованный блогер из Копейска Евгений Волосов. По его...Подробнее
Присоединение Индии к введенному Западом потолку цен на российскую нефть весьма больно ударило бы по экономике РФ,...Подробнее
Известный польский политолог Якуб Корейба в эфире программы «Время покажет» опроверг предположения ряда СМИ и военных...Подробнее
В Венгрии в 2022 году проходили лечение украинские военнослужащие, раненные в ходе «военной спецоперации» РФ на...Подробнее
Средства массовой информации ведут активную работу по преуменьшению заслуг ЧВК «Вагнер» в спецоперации на Украине. Об...Подробнее
В инфекционном стационаре в Малой Сосновке скончался 32-летний отец троих детей Евгений Дузь. Он был мобилизован 27...Подробнее
Комментировать