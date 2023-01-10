Судебное заседание по иску жителей «Нарвской заставы» против губернатора Беглова назначено но 30 января после очередного переноса

Судебное заседание по делу жителей микрорайона «Нарвская Застава» против губернатора Петербурга Александра Беглова было перенесено на 30 января 2023 года. Это уже второй перенос за последнее время – в декабре 2022 сообщалось о назначении заседания на начало января.

Жители «Нарвской Заставы» в октябре прошлого года подали коллективный иск в Санкт-Петербургский городской суд с просьбой исключить микрорайон из перечня территорий, которые попадают под программу «Развития застроенных территорий» (РЗТ). На заседании в четверг, 12 января, петербуржцы приобщили к материалам дела заявление о приобщении зданий к объектам культурного наследия. Суд решил перенести заседание на конец месяца.

Против уничтожения домов выступают жильцы «Нарвской Заставы», градозащитники и различные эксперты. В СМИ отмечалось, что компания «СПб Реновация», которая осуществляет застройку «Нарвской Заставы», связана с близким другом градоначальника Беглова – миллиардером Годом Нисановым.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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