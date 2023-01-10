Судебное заседание по иску жителей «Нарвской заставы» против губернатора Беглова назначено но 30 января после очередного переноса

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Судебное заседание по делу жителей микрорайона «Нарвская Застава» против губернатора Петербурга Александра Беглова было перенесено на 30 января 2023 года. Это уже второй перенос за последнее время – в декабре 2022 сообщалось о назначении заседания на начало января.
Жители «Нарвской Заставы» в октябре прошлого года подали коллективный иск в Санкт-Петербургский городской суд с просьбой исключить микрорайон из перечня территорий, которые попадают под программу «Развития застроенных территорий» (РЗТ). На заседании в четверг, 12 января, петербуржцы приобщили к материалам дела заявление о приобщении зданий к объектам культурного наследия. Суд решил перенести заседание на конец месяца.
Против уничтожения домов выступают жильцы «Нарвской Заставы», градозащитники и различные эксперты. В СМИ отмечалось, что компания «СПб Реновация», которая осуществляет застройку «Нарвской Заставы», связана с близким другом градоначальника Беглова – миллиардером Годом Нисановым.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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