Куда смотрит Смольный: блокадница раскритиковала власти за отсутствие контроля за работой коммунальщиков зимой

Качество уборки в Петербурге зимой в сравнении с прошлым годом не стало лучше. Об этом заявила блокадница Раиса Полякова.

По ее словам, пожилые люди испытывают огромные трудности при передвижении по городским улицам, на которых образовалась опасная наледь. Пенсионерка недоумевает, почему в такой ситуации бездействуют чиновники Смольного и губернатор Александр Беглов.

«Уборка снега в Петербурге в этом сезоне такая же плохая, как и в прошлом. Я боюсь выходить из дома, потому что на улице скользко и можно упасть. Куда смотрят власти Петербурга? Почему нет контроля за работой коммунальных служб? В блокадном Ленинграде, несмотря на всю сложность того времени, снег и то лучше убирали. А сейчас просто кошмар», — констатировала женщина.

Полякова выразила надежду, что когда-нибудь порядок в городе все-таки будет наведен.

Ранее сообщалось, что оттепель стала причиной образования гололеда на дорогах и тротуарах Петербурга. При этом коммунальщики не торопятся обрабатывать улицы реагентами. Из-за этого у горожан возникают проблемы при передвижении, особенно тяжело приходится людям преклонного возраста.

Аналогичная ситуация наблюдалась в Петербурге и прошлой зимой, власти города продемонстрировали полную неспособность наладить качественную уборку на фоне острой нехватки спецтехники и дворников. Халатность чиновников вынудила пенсионеров составить петицию с требованием отставки Беглова, она набрала свыше 40 тысяч подписей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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