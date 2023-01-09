Реформа уборки снега не улучшит ситуацию на дорогах и тротуарах Петербурга – СМИ

Вице-губернатор Анатолий Повелий рассказал о деталях перехода на новую систему уборки снега. Он сообщил о самой масштабной закупке техники и том, что полностью систему внедрят до 1 июля 2023 года. Несмотря на старт реформы, ситуация не изменилась. Горожане наблюдают сугробы и неубранную наледь на улицах города.

Как заявил Повелий, новая система приведет к замене частных подрядных организаций на государственные, но процесс растянется до 1 июля 2023 года. Он также добавил, что перед снегоуборочным сезоном Петербург провел самую масштабную закупку спецмашин.

Однако это не помогло в борьбе с осадками. Горожане до сих пор жалуются на некачественную уборку. Администрация Александра Беглова не выводит нужное количество техники на улицы. Халатность в этом вопросе приводит к крупным пробкам и множеству ДТП.

Проблемы наблюдаются и у горожан без автомобилей. Неэффективная борьба с гололедицей может обернуться травмами. Так, после серьезных увечий скончался сотрудник БДТ имени Г.А. Товстоногова Адиль Велимеев.

Таким образом, очередная реформа не поможет решить вопрос некачественной уборки снега и наледи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700