Реформа уборки снега не улучшит ситуацию на дорогах и тротуарах Петербурга – СМИ

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Вице-губернатор Анатолий Повелий рассказал о деталях перехода на новую систему уборки снега. Он сообщил о самой масштабной закупке техники и том, что полностью систему внедрят до 1 июля 2023 года. Несмотря на старт реформы, ситуация не изменилась. Горожане наблюдают сугробы и неубранную наледь на улицах города.
Как заявил Повелий, новая система приведет к замене частных подрядных организаций на государственные, но процесс растянется до 1 июля 2023 года. Он также добавил, что перед снегоуборочным сезоном Петербург провел самую масштабную закупку спецмашин.
Однако это не помогло в борьбе с осадками. Горожане до сих пор жалуются на некачественную уборку. Администрация Александра Беглова не выводит нужное количество техники на улицы. Халатность в этом вопросе приводит к крупным пробкам и множеству ДТП.
Проблемы наблюдаются и у горожан без автомобилей. Неэффективная борьба с гололедицей может обернуться травмами. Так, после серьезных увечий скончался сотрудник БДТ имени Г.А. Товстоногова Адиль Велимеев.
Таким образом, очередная реформа не поможет решить вопрос некачественной уборки снега и наледи.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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