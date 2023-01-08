Блокадница осталась без газа и горячей воды. Беглов не помог

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Неравнодушная жительница Петербурга Татьяна Бедарева на своей странице «ВКонтакте» попросила губернатора Александра Беглова объяснить, почему он не помог блокаднице Галине Константиновне, которая на три дня осталась без газа, горячей воды и еды только потому, что в городской газовой службе «04» случился технический сбой.
Активистка возмутилась, что на данный момент у газовой службы Северной столицы работает лишь одна программа, а альтернаты ей просто нет. Поэтому, если в ней происходит сбой, то вызвать газовщика попросту невозможно.
Более того, выяснилось, что ответственные городские службы блокаднице так и не помогли – ей пришлось обратиться в частную компанию. По словам Бедаревой, Галина Константиновна долгое время жила в неотремонтированной квартире, а чиновники просто игнорировали это. В итоге она сделала ремонт за свои деньги.
Учитывая все перечисленное, вывод напрашивается сам собой – управленцы Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым вспоминают о жителях блокадного Ленинграда и ветеранах только в праздники и годовщины. В другое время администрация равнодушна к их трудностям.
Ранее СМИ информировали, что губернатор Петербурга Александр Беглов «забыл» свои обещания блокадникам и президенту РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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