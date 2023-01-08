Блокадница осталась без газа и горячей воды. Беглов не помог

Неравнодушная жительница Петербурга Татьяна Бедарева на своей странице «ВКонтакте» попросила губернатора Александра Беглова объяснить, почему он не помог блокаднице Галине Константиновне, которая на три дня осталась без газа, горячей воды и еды только потому, что в городской газовой службе «04» случился технический сбой.

Активистка возмутилась, что на данный момент у газовой службы Северной столицы работает лишь одна программа, а альтернаты ей просто нет. Поэтому, если в ней происходит сбой, то вызвать газовщика попросту невозможно.

«И просто вызвать мастера я не могу, потому что все равно потом придётся вызывать мастера из петербургского газа. И мало того, за то, что уже висящий газовый шланг прикрутят к новой варочной поверхности и шлепнут печать, Петербурггаз хочет 1700 ре с блокадницы», —написала Бедарева.

Более того, выяснилось, что ответственные городские службы блокаднице так и не помогли – ей пришлось обратиться в частную компанию. По словам Бедаревой, Галина Константиновна долгое время жила в неотремонтированной квартире, а чиновники просто игнорировали это. В итоге она сделала ремонт за свои деньги.

«А что, кому-то власти ремонт бесплатно делали? Впервые слышу такое», — резюмировала женщина-активист.

Учитывая все перечисленное, вывод напрашивается сам собой – управленцы Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым вспоминают о жителях блокадного Ленинграда и ветеранах только в праздники и годовщины. В другое время администрация равнодушна к их трудностям.

Ранее СМИ информировали, что губернатор Петербурга Александр Беглов «забыл» свои обещания блокадникам и президенту РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700