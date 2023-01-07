Из-за прорыва теплосетей жители дома на Полковой улице в Пушкине остались без воды на неизвестный срок

В результате коммунальной аварии жители дома № 5 на улице Полковая в Пушкине остались без водоснабжения. По данным «Пушкинского новостного», первый «фонтан» забил 6 января, превратив территорию возле дома в каток, а 8 января трубу прорвало в другом месте.

Ко второй половине морозного 8 января авария не была устранена. По словам местных жителей, информации о сроках восстановления водоснабжения не могли предоставить ни в диспетчерской аварийной службы, ни в «Водоканале», ни в администрации района.

«Впрочем, администрация Пушкинского района на вопрос о сроках ответила так — “произведены работы по замене рукава, по состоянию на 14:00 водоснабжение восстановлено”», - сообщает «Mash на Мойке».

По данным пресс-службы «Водоканала», дом был подключен к системе резервного водоснабжения, оборудование было заменено, и вода должна появится. При этом, по словам жильцов, из крана текла тонкая струя вода, а подвал оставался затоплен.

Об идентичной ситуации сообщают жители Рыбацкого и Купчино.

Также 6 января паром заволокло Варшавскую улицу. В результате прорыва трубы горячего водоснабжения жители порядка 70 домов остались без горячей воды. Напомним, перед началом зимы губернатор Александр Беглов заявил, что коммуникации в порядке, но после первых морозов участились случаи коммунальных аварий.





Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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