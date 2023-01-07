Нет у города хозяина. Петербуржцы возмущены халатным отношением к объектам культурного наследия

Ситуация с состоянием старинных зданий Петербурга вызывает серьезное беспокойство градозащитников и экспертного сообщества. Несмотря на то, что многие сооружения признаны объектами культурного наследия (ОКН), чиновники Смольного и губернатор Александр Беглов не уделяют этой проблеме должного внимания.

По причине того, что доступ в обветшалые особняки частично или полностью открыт в период ожидания реставрационных работ, многочисленные мародеры выносят остатки элементов декора и металлические фрагменты. Зачастую в домах из-за непотушенных сигарет возникают пожары, в которых сгорают деревянные перекрытия.

Осадки в виде дождя и снега тоже негативным образом сказываются на состоянии построек.

По мнению градозащитников и неравнодушных петербуржцев, это может происходить при корыстном желании завладеть территорией в историческом центре города для возведения ЖК или торгового центра.

Горожане в Сети обсуждают проблему с культурным наследием Петербурга, называя происходящее варварством.

«Гноят исторические здания Питера, составляющие его неповторимый облик, зато систематически плодят «уродов» из стекла и бетона. Как не стыдно властям за историческую городскую застройку?» — недоумевают горожане в социальных сетях.

Исторические здания без окон и дверей, с обвалившейся штукатуркой и исписанными граффити стенами вызывают грустные эмоции.

«Смотреть жалко. Нет хозяина у города», — констатируют комментаторы.

«Такие шедевры архитектуры стоят заброшенными! В Перми и то многое восстанавливают, многое ремонтируют», — сокрушаются жители других регионов.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял о важности сохранения объектов культурного наследия. Но в реальности Смольный сокращает расходы на их содержание.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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