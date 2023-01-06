Бастрыкин проконтролирует ситуацию с нарушением прав инвалидов в Невском районе Петербурга

Вчера, 21:50

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Бастрыкин проконтролирует ситуацию с нарушением прав инвалидов в Невском районе Петербурга
Фото из открытых источников

Жительница Петербурга обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину из-за отсутствия доступной среды для людей с ограниченными возможностями в одном из районов города. Об этом сообщается на официальных страницах ведомства в социальных сетях. 

Возможное нарушение прав инвалидов зафиксировано в одном из кварталов Невского района Санкт-Петербурга. Сообщается, что из-за отсутствия доступной среды колясочники вынуждены передвигаться по проезжей части вместе с автомобилями. Также внимание Бастрыкина привлекло то, что на месте зеленой зоны планируют построить семиэтажную клинику с парковкой. О каких именно насаждениях идет речь, не уточняется. 

Губернатор Александр Беглов на словах неоднократно подчеркивал, как важна забота об уязвимых слоях населения, в том числе инвалидах. Однако на практике маломобильные люди зачастую вынуждены обращаться в федеральный центр, так как петербургские власти игнорируют их сообщения о нарушении прав. Показательна ситуация с 22-летней девушкой на коляске, во дворе которой не могут отремонтировать асфальт. Из-за этого петербурженка вынуждена отказываться от прогулок, пока ее мать обращается во все инстанции с требованием привести тротуар в порядок. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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