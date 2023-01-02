Петербургские градозащитники сообщают о незаконном сносе здания НИЦ РВиА на Хрустальной

По адресу Хрустальная улица, дом 1 начались работы по сносу исторического здания, в котором располагался научно-исследовательский центр ракетных войск и артиллерии (НИЦ РВиА). По информации активистов, разрешительной документации на демонтаж объекта нет.

Петербургские градозащитники бьют тревогу в связи с начавшимися работами по сносу здания НИЦ РВиА на Хрустальной улице, дом 1. 18 ноября активисты движения «Живой город» подали заявление о включении двух зданий, расположенных по данному адресу, в список объектов культурного наследия (ОКН).

За такой короткий срок, до 4 января, как утверждают общественники, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) не мог составить отказ и выдать разрешительные документы на снос. По мнению активистов, чиновники специально ждали новогодних праздников, когда труднее связаться со следователями и другими правоохранительными органами.

Градозащитники уже выехали на место и призывают неравнодушных петербуржцев помочь остановить незаконный демонтаж еще одного исторического здания Северной столицы. Отмечается, что работы проводит строительная фирма «Прайд» – «беспредельная демонтажная компания», сносившая Манеж Лейб-гвардии Финляндского полка и бани Екимовой.

Напомним, Манеж Лейб-гвардии стал главной потерей Санкт-Петербурга в ушедшем 2022 году. Как рассказал ранее координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов, архитектурный памятник уничтожили буквально за один вечер, не дождавшись решения суда. Ранее журналисты уже отмечали, что при губернаторе Александре Беглове Петербург стремительно теряет исторический облик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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