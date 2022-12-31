Петербург не готов к обещанному синоптиками снегопаду 3 января

Сегодня, 20:30

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Петербург не готов к обещанному синоптиками снегопаду 3 января
Фото из открытых источников

Сильный снегопад пройдет в Петербурге 3 января. Синоптики призывают горожан быть осторожнее. Однако город может не выдержать погодный вызов. В Северной столице не хватает техники и дворников для того, чтобы противостоять непогоде.

Синоптики предупредили о сложной обстановке на дорогах и гололедице. Эксперты МЧС также указали на погодные изменения.

К таким условиям Северная столица не готова. С 1 января в Петербурге стартовала «реформа ЖКХ». Как отмечал вице-губернатор Анатолий Повелий, уборкой будут заниматься государственные компании, поэтому качество улучшится. Однако выяснилось, что город убирают «старые» подрядчики.

Проблемы с нехваткой техники и дворников стали очевидными еще в декабре. В администрации Александра Беглова ни разу не прислушались к прогнозам синоптиков, а также не наняли нужное количество персонала. В результате город превратился в каток.

В прошлом году в Петербурге наблюдалась подобная ситуация. Власти не вынесли урока из случившегося. Таким образом, Северная столица может снова столкнуться со «снежным коллапсом» из-за нежелания чиновников решать проблемы петербуржцев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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