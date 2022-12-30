Кашинский перешел из «СПБ Реновация» в GloraX для помощи Беглову в реализации КРТ

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Бизнесмен Дмитрий Кашинский перешел из компании «СПБ Реновация» в GloraX, которая считается одним из главных бенефициаров петербургского закона о «Комплексном развитии территорий» (КРТ).
Ранее жители микрорайона «Нарвская застава» подали иск в суд против губернатора Александра Беглова и компании «СПБ Реновация». Осенью 2022 года петербуржцы обратились в суд с требованием признать незаконным реализацию программы развития застроенных территорий (РЗТ). После сноса части домов застройкой новой территорий должна была заняться именно «СПБ Реновация».
При этом одним из совладельцев ГК «Самолет», куда входит компания, является миллиардер Год Нисанов. Его называют другом действующего губернатора Петербурга Александра Беглова, который не раз помогал предпринимателю в своем городе.
Однако, новое место работы Кашинского – GloraX также раньше фигурировало в скандалах. Ранее издание "LIVE24" сообщало, что компания могла быть причастна к уничтожению или частичному повреждению ряда объектов культурного наследия города на Неве ради возведения новых ЖК. Журналисты также не исключают, что GloraX может являться главным бенефициаром скандально закона о КРТ, тем более что компания не раз получала от города выгодные проекты на строительство.
Таким образом, переход в компанию Кашинского может стать серьезным подспорьем в решении вопросов КРТ, учитывая связи GloraX с Ниссановым и наличие строительного лобби в Смольном.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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