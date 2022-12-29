Детские театры в Петербурге получат субсидию на фоне коррупционного скандала в «Мюзик-Холле»

Семь петербургских детских театров получат деньги на развитие из федерального бюджета. С 2023 по 2025 год им выделят в общей сложности более 19 млн рублей. Деньги пойдут на постановку новых спектаклей и замену оборудования. Распоряжение об этом подписано губернатором Северной столицы Александром Бегловым.

Между тем, в городе на Неве началась проверка по подозрению в хищениях бюджетных средств на реконструкции театра «Мюзик-Холл». Известно, что в 2021 году на его реконструкцию выделили 4,5 млрд рублей, однако в итоге стоимость работ резко увеличилась до 9,5 млрд рублей. Несмотря на то, что масштаб работ предстоит большой, к примеру, придется полностью заменить сценическую машинерию, окончательная сумма сметы не могла вырасти столь значительно всего за год.

Ранее «Аргументы Недели» выяснили, что реставрацией театра должна была заняться компания без необходимого опыта, зато она может быть связана с ближайшим окружением градоначальника Петербурга Александра Беглова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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