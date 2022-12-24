Градозащитник Литвинов назвал дикой ситуацию вокруг сноса завода «Ригель» в Петербурге

Петербургские градозащитники продолжают борьбу за спасение завода «Ригель», которому грозит снос. Вместо сохранения исторического наследия застройщик намерен возвести многоэтажный жилой комплекс, пишут СМИ.

Согласно оценке КГИОП, здания завода якобы принадлежат советской эпохе. Однако архивные материалы свидетельсвуют об обратном. Ситуацию прокомментировал координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов.

«Чиновники прямо обещают сделать в законе выгодные застройщику параметры застройки, что, на мой взгляд, переходит все границы, поэтому и обратились к Бастрыкину. Я не знаю, насколько там сговор или не сговор, как это все можно квалифицировать, но, на мой взгляд, ситуация уже дикая совершенно», — подчеркнул он.

Градозащитники не исключают, что планы по сносу завода «Ригеля» связаны со «сговором» между вице-губернатором Николаем Линченко, руководством КГИОП и девелоперами. Активисты уже обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой о проверке деятельности подчиненных губернатора Александра Беглова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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