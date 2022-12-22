Беглов слукавил о «самой высокой в Европе» новогодней ели. Она оказалась самой дорогой

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал горожанам о «самой большой в Европе» ели, хотя наиболее уместным определением было бы «самая дорогая».

В эфире канала «78» глава Петербурга Александр Беглов рассказал, как подготовил город к зимним праздникам. Чиновник подчеркнул, что городское правительство разумно подошло к тратам, сэкономив, но создав для горожан новогоднюю атмосферу.

«Новый год в Петербурге никто не отменял, но мы отмечаем Новый год и Рождество в условиях специальной военной операции. Мы отказались от необязательных затрат, но считаем очень важным создать людям новогоднее настроение», - заявил Беглов.

Одним из элементов праздничного убранства стала традиционная ель в центре города, отметил градоначальник. Беглов подчеркнул выдающиеся параметры петербургского дерева, выбранного для встречи 2023 года.

«На Дворцовой площади установили самую высокую новогоднюю ель в Европе. Это 25 метров. Также по городу установлено 75 искусственных елей», - отметил Беглов.

Наша редакция изучила показатели других городов. В этом году высота петербургской ели действительно больше, чем во многих других мегаполисах Европы, хотя и не является беспрецедентной – к примеру, в 2011 и 2019 годах подобные деревья украшали Лондон. Однако по сравнению с российской столицей ель Петербурга все же ниже. Москву украшает дерево высотой в 27 метров, при этом на памяти москвичей были и 30-метровые деревья.

Впрочем, наиболее примечательным показателем является не высота, а цена петербургской ели. В этом году дерево обошлось Петербургу в 7 миллионов рублей. Для сравнения – главная елка Нью-Йорка имеет высоту в 82 фута, или 25 метров, а стоит 73,5 тысячи долларов, или около 4,4 млн рублей. При этом ель украшена светодиодами и роскошными кристаллами Swarovski. Что касается европейских столиц, то их затраты в разы скромнее.

Стоимость новогоднего дерева Петербурга вызывает недоумение и у экспертов. По их словам, рыночная цена подобной ели составляет около 2 миллионов рублей, плюс расходы на доставку. Специалисты не понимают, чем обоснована сумма в 7 миллионов, отмечая, что это должно быть крайне экзотичное дерево.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700