Беглов слукавил о «самой высокой в Европе» новогодней ели. Она оказалась самой дорогой

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал горожанам о «самой большой в Европе» ели, хотя наиболее уместным определением было бы «самая дорогая».
В эфире канала «78» глава Петербурга Александр Беглов рассказал, как подготовил город к зимним праздникам. Чиновник подчеркнул, что городское правительство разумно подошло к тратам, сэкономив, но создав для горожан новогоднюю атмосферу.
Одним из элементов праздничного убранства стала традиционная ель в центре города, отметил градоначальник. Беглов подчеркнул выдающиеся параметры петербургского дерева, выбранного для встречи 2023 года.
Наша редакция изучила показатели других городов. В этом году высота петербургской ели действительно больше, чем во многих других мегаполисах Европы, хотя и не является беспрецедентной – к примеру, в 2011 и 2019 годах подобные деревья украшали Лондон. Однако по сравнению с российской столицей ель Петербурга все же ниже. Москву украшает дерево высотой в 27 метров, при этом на памяти москвичей были и 30-метровые деревья.
Впрочем, наиболее примечательным показателем является не высота, а цена петербургской ели. В этом году дерево обошлось Петербургу в 7 миллионов рублей. Для сравнения – главная елка Нью-Йорка имеет высоту в 82 фута, или 25 метров, а стоит 73,5 тысячи долларов, или около 4,4 млн рублей. При этом ель украшена светодиодами и роскошными кристаллами Swarovski. Что касается европейских столиц, то их затраты в разы скромнее.
Стоимость новогоднего дерева Петербурга вызывает недоумение и у экспертов. По их словам, рыночная цена подобной ели составляет около 2 миллионов рублей, плюс расходы на доставку. Специалисты не понимают, чем обоснована сумма в 7 миллионов, отмечая, что это должно быть крайне экзотичное дерево.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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