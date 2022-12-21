Колос просит уполномоченного по правам ребенка пресечь незаконную рекламу интим-услуг на сайтах школ Петербурга

Необходимо разобраться с нарушением прав несовершеннолетних Петербурга из-за рекламы порнографических материалов на сайтах учебных заведений Петербурга. С такой инициативой к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой обратился общественный деятель и предприниматель Александр Колос.

Объектом очередного скандала в Петербурге стала реклама интим-услуг на сайтах учебных заведений. Запрещенный контент обнаружен даже на сайтах правительства города, а также в непосредственной близости от учебных заведений города.

Ранее по инициативе представителей движения КиберФронт Z, глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина инициировала проверку по факту публикации запрещенных материалов.

Колос в своем обращении к Львовой-Беловой попросил взять под контроль информационную безопасность детей в Петербурге.

«Просим разобраться с массовым и систематическим нарушением прав несовершеннолетних. Распространение информации об оказании сексуальных услуг на сайтах школ и детских садов, а также рядом с образовательными учреждениями и в общественных местах абсолютно недопустимо в современном обществе», — указал общественник в обращении, опубликованном в Telegram-канале .

Колос просит обсудить вопрос с распространением запрещенного контента во время очередной встречи с президентом РФ, и рассказать главе России о фактах вопиющего нарушения прав детей. Общественник подчеркивает, что порнографические материалы распространяются на сайтах учебных и дошкольных заведений Петербурга на протяжении многих лет. Несмотря на это, чиновники Смольного и губернатор Александр Беглов фактически игнорируют проблему.

Ранее СМИ сообщили, что реклама интим-услуг обнаружена у лицея, в котором учится внук губернатора Александра Беглова — Михаил Белов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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