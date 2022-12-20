Чтобы Беглов не скользил. Петербуржцы заплатят почти 1 млн рублей на обработку дорог у Смольного

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Для нужд Смольного из бюджета Петербурга было выделено около миллиона рублей на противогололедные материалы. Примечательно, что на обработку территории школы № 10 в Калининском районе «выкроено» только 22,5 тысячи рублей.
Напомним, что с наступлением зимы улицы Северной столицы превратились в настоящий «каток». Стандартные объяснения чиновников о том, почему коммунальные службы не справляются с последствиями ледяных дождей, не воодушевляют горожан.
Однако губернатора Александра Беглова, вероятно, не затрагивают проблемы петербуржцев. Вместо решения этих вопросов его команда выделила средства из бюджета на покупку антигололедных составов для нужд городской администрации выделено почти 1 млн рублей.
Соответствующий контракт был опубликован на сайте госзакупок. Его стоимость составила 966 тысяч рублей. Первая поставка ожидается с 9 по 31 января следующего года перед началом «коммунальной реформы». Это может свидетельствовать о том, что Беглов и чиновники Смольного не уверены в успехе разработанной концепции.
Примечательно, что недавно школа № 10 Калининского района также закупила антискользящие материалы. При этом безопасность детей была оценена скромнее — в 22,5 тысячи рублей.
Ранее СМИ писали, что проект новый реформы по уборке снега в Петербурге не проработан. Это может спровоцировать очередную «снежную катастрофу».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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