В Боткинской больнице закончились места в реанимации для заболевших гриппом

Сегодня, 07:30

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В Боткинской больнице закончились места в реанимации для заболевших гриппом
Фото из открытых источников

В результате увеличения числа заболевших гриппом и ОРВИ в петербургской больнице имени Боткина не оказалось свободных мест в реанимации. Вместо увеличения коечного фонда губернатор Александр советует носить медицинские маски, а в Смольном снова манипулируют со списком вакцинированных.

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев сообщил о большом наплыве заболевших ОРВИ и гриппом, в связи с чем свободных мест в реанимации больше нет. Большинство горожан болеют штаммом H1N1, то есть свиным гриппом, 13 пациентов находятся под аппаратом ИВЛ.

«На сегодняшний день у нас реанимационные койки заняты», — заявил Гусев.

Накануне начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Ирина Катаева заявила, что прирост заболеваемости в Северной столице увеличился до 104% в сравнении с прошлой неделей. Школы вынуждены отправлять детей на досрочные каникулы.

Губернатор Александр Беглов посоветовал горожанам носить маски в общественных местах. О расширении коечного фонда в правительстве города не говорят, несмотря на статистику заболеваемости. Напомним, накануне Петербург стал лидером в антирейтинге по суточной смертности от коронавируса.

СМИ сообщают, что в Смольном, как и в прошлом году с коронавирусной инфекцией, замечены манипуляции со статистикой по ОРВИ и гриппу.

Провальная кампания по вакцинации петербуржцев привела к росту числа заболевших, во многих инцидентах наблюдается осложнение дыхания. В Петербурге с наличием аппаратов ИВЛ и свободными местами в реанимации имеются большие проблемы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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