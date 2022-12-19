В Боткинской больнице закончились места в реанимации для заболевших гриппом

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В результате увеличения числа заболевших гриппом и ОРВИ в петербургской больнице имени Боткина не оказалось свободных мест в реанимации. Вместо увеличения коечного фонда губернатор Александр советует носить медицинские маски, а в Смольном снова манипулируют со списком вакцинированных.
Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев сообщил о большом наплыве заболевших ОРВИ и гриппом, в связи с чем свободных мест в реанимации больше нет. Большинство горожан болеют штаммом H1N1, то есть свиным гриппом, 13 пациентов находятся под аппаратом ИВЛ.
Накануне начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Ирина Катаева заявила, что прирост заболеваемости в Северной столице увеличился до 104% в сравнении с прошлой неделей. Школы вынуждены отправлять детей на досрочные каникулы.
Губернатор Александр Беглов посоветовал горожанам носить маски в общественных местах. О расширении коечного фонда в правительстве города не говорят, несмотря на статистику заболеваемости. Напомним, накануне Петербург стал лидером в антирейтинге по суточной смертности от коронавируса.
СМИ сообщают, что в Смольном, как и в прошлом году с коронавирусной инфекцией, замечены манипуляции со статистикой по ОРВИ и гриппу.
Провальная кампания по вакцинации петербуржцев привела к росту числа заболевших, во многих инцидентах наблюдается осложнение дыхания. В Петербурге с наличием аппаратов ИВЛ и свободными местами в реанимации имеются большие проблемы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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