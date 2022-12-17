Украинские радикалы благодарят губернатора Беглова за отказ похоронить в Петербурге героя СВО из рядов ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 16:02

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Украинские радикалы благодарят губернатора Беглова за отказ похоронить в Петербурге героя СВО из рядов ЧВК «Вагнер»
Фото из открытых источников

Скандал с отказом властей Санкт-Петербурга похоронить героя спецоперации России в Донбассе Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы начали комментировать пользователи Сети из Украины. При этом многие радикалы выражают благодарность петербургскому градоначальнику, который препятствует захоронению бойца из представляющей для них главную угрозу ЧВК «Вагнер».

Сообщения с благородностью Беглову появились в Telegram-чате «ONews Украина», который открыто поддерживает неонацистские батальоны и ВСУ. На украинском языке участники чата заявляют о своей симпатии к петербургскому градоначальнику, который отказывается хоронить бойца ЧВК «Вагнер» на Аллее Славы Белоостровского кладбища.

Аналогичные сообщения встречаются и в социальных сетях. За отказ помочь с похоронами героя спецоперации один из украинских пользователей даже назвал губернатора «отличным мужиком».

Примечательно, что свою благодарность украинские радикалы выражают и под постами журналиста Александра Невзорова* (признан в России иностранным агентом), которого СМИ называют давним другом Беглова.

Напомним, спикер Государственной думы России Вячеслав Володин в ответ на скандал с захоронением бойца ЧВК «Вагнер» в Петербурге поддержал позицию бизнесмена Евгения Пригожина, призвав властей не разделять участников спецоперации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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