Пригожин обратился к главе партии «Новые люди», чтобы преодолеть «чудовищную бюрократию» в Петербурге

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Боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Меньшиков, героически погибший 17 ноября 2022 года, достоин быть похоронен на Аллее Героев в Санкт-Петербурге, однако администрация города отказалась это сделать. Бизнесмен Евгений Пригожин обратился с открытым письмом к главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву с просьбой помочь в решении вопроса.
По словам бизнесмена, инициатива о захоронении Дмитрия Меньшикова на Аллее Героев Белоостровского кладбища столкнулась с «чудовищной бюрократией», что является вопиющим нарушением морально-этических норм, особенно в той ситуации, в которой находится Россия на данный момент.
«Дмитрий Меньшиков добровольно отправился защищать Донбасс. Он до последнего дня эффективно и мужественно защищал интересы Родины на передовых рубежах и продемонстрировал невероятное мужество в боевых действиях в ходе специальной военной операции. За что посмертно награжден медалью “За отвагу”», — приведено в письме обоснование инициативы о захоронении бойца на Аллее Героев.
Бизнесмен попросил Алексея Нечаева посодействовать организации чрезвычайной выездной комиссии на территорию Санкт-Петербурга, где создалась «антироссийская и антипатриотическая коалиция», возглавил которую губернатор Александр Беглов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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