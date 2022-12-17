ФАС проведет внеплановую проверку итогов тендеров на поставку продуктов в детсады Колпинского района

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Федеральная антимонопольная служба проведет проверку итогов тендеров на поставку продуктов в детские сады Колпинского района Петербурга. Причиной послужили жалобы двух участников торгов.
В ходе тендера при странном стечении обстоятельств победила компания «Северная столица». По неценовому показателю компания набрала максимальные 60 баллов. Общая начальная стоимость контрактов - более 80 миллионов рублей.
Комбинаты «Лимак-Нева» и «ТД «Ленинградский», получившие 0 баллов по неценовым критериям, заявили, что условия конкурсной документации, по которым их оценивали, противоречат антимонопольному законодательству. С 1 января 2022 года оцениваются качественные показатели. На 60% заявка зависит от них, и на 40% - от цены.
ФАС предполагала, что новые требования поспособствуют повышению конкуренции между компаниями и качество услуг улучшится. Однако в петербургские чиновники составляют документацию так, что по неценовым критериям компания получает или максимальную оценку, или нулевую.
Не исключено, что такая схема позволяет отсеивать «ненужных» конкурентов и обеспечивать победу определенным организациям.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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