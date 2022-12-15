ЗакС Петербурга планирует потратить 6 миллионов рублей на изысканные блюда для официальных встреч — СМИ

Депутаты Заксобрания Петербурга продолжают тратить из бюджета большие суммы на свои нужды. В этот раз парламентарии намерены заключить контракт на поставку изысканных блюд для официальны встреч. Стоимость сделки составит 6 миллионов рублей.

Согласно документу, появившемуся на сайте закупок, на мероприятиях появятся дорогостоящие продукты питания, среди которых есть стейки и волованы с икрой. Всего журналисты нашли 284 позиции.

Примечательно, что это не первая трата ЗакСа на свои желания. Недавно, депутаты заключили контракты на закупку самоваров и сувениров, а также на химчистку штор. Общая стоимость каждой позиции составила более 500 тысяч рублей.

Отметим, что ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов призывал чиновников и парламентариев экономить «каждую копейку» на фоне тяжелой экономической ситуации в государстве. При этом сам глава Петербурга за счет бюджета мегаполиса ездил в Узбекистан и устроил там концерт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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