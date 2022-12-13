«Это вредительство»: политик Бабич прокомментировала отказ Смольного в захоронении бойца ЧВК «Вагнер»

Политик Елена Бабич прокомментировал отказ Смольного в захоронении погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, назвав ситуацию чудовищной.

Накануне журналисты рассказали, что чиновники Смольного во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым не считают бойцов ЧВК «Вагнер» военными. В результате бюрократии и препятствий со стороны Смольного погибшего участника ЧВК «Вагнер» не могут похоронить в Петербурге с соответствующими почестями. По мнению политика Елены Бабич, бойцы ЧВК «Вагнер» являются героями России, а действия петербургских властей выглядят чудовищными.

«Это просто чудовищно. По действиям бойцов ЧВК «Вагнер» мы видим, что это настоящие герои», — заявила Бабич.

По словам политика, эта ситуация находится «за гранью добра и зла», а действия Смольного можно прировнять к саботажу. Также Бабич отметила, что отказ в воинском захоронении Меньшикова является вредительством и подрывом человеческих законов жизни.

«Это вредительство, подрыв человеческих законов жизни», — заключила политик.

Ранее глава «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться, почему власти Петербурга во главе с и Бегловым не считают бойцов ЧВК «Вагнер» участниками СВО и препятствуют захоронению героев в городе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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