Менее 600 машин спецтехники дежурят в Петербурге во время снегопада

Вчера, 18:43

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Менее 600 машин спецтехники дежурят в Петербурге во время снегопада
Фото из открытых источников

Жители Северной столицы продолжают критиковать местные коммунальные службы и администрацию города во главе с губернатором Александром Бегловым за плохую организацию процесса уборки осадков. Людей возмутил тот факт, что Смольный не вывел на улицы   достаточное количество спецтехники.

Обильный снегопад вновь накрыл город 14 декабря. Синоптики предупредили петербуржцев о том, что умеренные осадки продолжатся и 15 декабря. Однако улицы города утопают в снегу из-за того, что местная администрация отправила на уборку города всего 594 единицы снегоуборочных машин. Этого числа техники явно не хватает на столь крупный мегаполис.

Люди также не перестают говорить о том, что ни ответственные за ситуацию комитеты Смольного, ни сам Беглов не подготовились к новой снегоуборочной кампании. Это спровоцировало появление в городе огромных сугробов и «каши» из снега и грязи. Последняя создает опасные условия для автомобилистов. Петербуржцы опасаются того, что в городе может повториться сценарий прошлогодней зимы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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