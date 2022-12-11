Для укрепления ОПК России в Петербурге будут возводить технопарк «ЧВК Вагнер Центра»

Сегодня, 18:12

0

Image 16+
Для укрепления ОПК России в Петербурге будут возводить технопарк «ЧВК Вагнер Центра»
Фото из открытых источников

Открывшийся в ноябре 2022 года в Петербурге «ЧВК Вагнер Центр» получит собственный технопарк, в котором будут интенсивно работать на развитие оборонно-промышленного комплекса России.

Этот научно-промышленный комплекс намерены построить на другой стороне улицы от действующего «ЧВК Вагнер Центра» на Дальневосточном проспекте. Сейчас на этом месте расположен пустырь, совмещенный со старым гаражным комплексом.

На месте этой заброшенной территории предлагается создать современный и полезный технохаб. 

По идее проектировщиков, здесь вскоре появится современный технологический кластер. Он создается для развития российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

По логике вещей, создаваемый кластер будет продолжением «ЧВК Вагнер Центра», открывшегося в Северной столице в ноябре 2022 года на улице Зольной. Предполагается, что идеи, которые будут рождаться там, будут материально воплощаться в жизнь на территории новой площадки. Это, в свою очередь, должно положительно сказываться на развитии оборонпрома всей страны.

Вдобавок территория технохаба будет работать в формате замкнутого производственного цикла по созданию продукции - от первичной идеи до промышленных партий.

По планам на территории между Зольной, Дальневосточным и улицей Новоселов будет создана современная городская среда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда
Казахстан, урановый концентрат

Лента

Для укрепления ОПК России в Петербурге будут возводить технопарк «ЧВК Вагнер Центра»

Сегодня, 18:12

В Санкт-Петербурге работают над последствиями штрома

Вчера, 17:14

Петербуржцы раскритиковали Комблаг за отчет об уборке города от снега

11-12-2022, 15:27

«Прямая линия» губернатора Беглова шла в записи – источники в Смольном

10-12-2022, 19:58

Провалы мусорной реформы «остались в стороне» от прямой линии Беглова

10-12-2022, 13:23

В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют усиление ветра

10-12-2022, 11:34

Петербург может утонуть в снежной каше. Не без помощи Смольного

9-12-2022, 07:51

Петербуржцы объяснили усталостью от учений коммунальщиков их отсутствие на улицах во время снегопада

8-12-2022, 08:51

В Санкт-Петербурге полиция выявила группу торговцев немаркированным алкоголем

7-12-2022, 17:33

Неудовлетворительная работа коммунальщиков превратила дороги Петербурга в месиво грязи и снега

7-12-2022, 14:04

В Санкт-Петербурге увеличивается высота снежного покрова

7-12-2022, 12:09

Засыпанные снегом велодорожки в Петербурге остались без внимания коммунальщиков

6-12-2022, 17:23

В Ленинградской области снегопады

4-12-2022, 17:34

Из восьми авто у семи номера сокрыты. Как петербуржцы избегают трат в зонах платной парковки

4-12-2022, 14:47

Уличенные в картельном сговоре комбинаты снова получают госконтракты на соцпитание в Петербурге

3-12-2022, 20:55

Чиновники Смольного продолжают скандальный «раздел» природных ресурсов Петербурга

2-12-2022, 19:01

Заморозил арендную ставку и повысил тарифы на ЖКХ. Как Смольный под предлогом поддержки «обхитрил» бизнесменов?

2-12-2022, 09:01

Чиновник Смольного Пиотровский-младший положительно оценил возросшие на треть цены в Петербурге

1-12-2022, 20:12

Политик Бабич: Беглов спровоцировал недоверие петербуржцев к власти

30-11-2022, 09:45

«Работать так и не хотят»: петербуржцы раскритиковали Комтранс за нежелание решать накопившиеся проблемы

29-11-2022, 20:33

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

26-летняя жительница Самары рассказала о переезде в Грузию из-за мобилизации

26-летняя жительница Самары рассказала о переезде в Грузию из-за мобилизации

Вчера, 08:14

0

О жизни за границей после объявления в РФ мобилизации, рассказала 26-летняя жительница Самары. Она сообщила, что...

Подробнее
Родные мобилизованного студента Андрея из Красноярска пытаются вернуть его домой

Родные мобилизованного студента Андрея из Красноярска пытаются вернуть его домой

11-12-2022, 09:39

0

Родные мобилизованного студента очно-заочного отделения Андрея Рау, мобилизованного в Красноярске, пытаются вернуть его...

Подробнее
В Ярославле жене пропавшего добровольца Максима ВС из РФ прислали видеоинтервью из плена

В Ярославле жене пропавшего добровольца Максима ВС из РФ прислали видеоинтервью из плена

Вчера, 14:44

0

37-летний житель Ярославля Максим Коновалов с октября месяца в украинском плену. Об этом его жена узнала, когда он сам...

Подробнее
Красноярскую общественницу Наталию Подоляк оштрафовали за «дискредитацию» ВС из России

Красноярскую общественницу Наталию Подоляк оштрафовали за «дискредитацию» ВС из России

Вчера, 16:39

0

30 тыс. рублей штрафа придется уплатить красноярской общественнице Натальи Подоляк за «дискредитацию армии России»....

Подробнее
UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации

UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации

Сегодня, 08:44

0

После того как в России была объявлена мобилизация, врач-уролог Демской больницы города Уфа Ильнур Закиров решил пойти...

Подробнее
Дудчак сравнил внешнюю политику Российской Федерации и США

Дудчак сравнил внешнюю политику Российской Федерации и США

11-12-2022, 13:09

0

Экономист Дудчак проанализировал принципы внешней политики российских и американских политических властей. Он отметил,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Ищенко рассказал, перед каким выбором стоят РФ и Запад

Ищенко рассказал, перед каким выбором стоят РФ и Запад

11-12-2022, 11:19

0

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал ситуацию на фронте и дал свой прогноз касательно возможных политических...

Подробнее
«Я всегда держу свое слово»: Пригожин напомнил, что не планирует возглавлять политические партии

«Я всегда держу свое слово»: Пригожин напомнил, что не планирует возглавлять политические партии

Вчера, 15:03

0

Журналисты издания «Ридус» попросили бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировать вступление Виктора Бута в партию...

Подробнее
Комбат Ходаковский настаивает на необходимости активных кадровых перестановок в РФ

Комбат Ходаковский настаивает на необходимости активных кадровых перестановок в РФ

Вчера, 14:39

0

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский настаивает на необходимости кадровых перестановок в России. В своем...

Подробнее
Представитель США сделала заявление о работе АТЭС

Представитель США сделала заявление о работе АТЭС

Вчера, 15:59

0

Информационное агентство Reuters сообщает, что американские политические власти намерены в следующем году направить...

Подробнее