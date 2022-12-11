Для укрепления ОПК России в Петербурге будут возводить технопарк «ЧВК Вагнер Центра»

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Открывшийся в ноябре 2022 года в Петербурге «ЧВК Вагнер Центр» получит собственный технопарк, в котором будут интенсивно работать на развитие оборонно-промышленного комплекса России.
Этот научно-промышленный комплекс намерены построить на другой стороне улицы от действующего «ЧВК Вагнер Центра» на Дальневосточном проспекте. Сейчас на этом месте расположен пустырь, совмещенный со старым гаражным комплексом.
На месте этой заброшенной территории предлагается создать современный и полезный технохаб.
По идее проектировщиков, здесь вскоре появится современный технологический кластер. Он создается для развития российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
По логике вещей, создаваемый кластер будет продолжением «ЧВК Вагнер Центра», открывшегося в Северной столице в ноябре 2022 года на улице Зольной. Предполагается, что идеи, которые будут рождаться там, будут материально воплощаться в жизнь на территории новой площадки. Это, в свою очередь, должно положительно сказываться на развитии оборонпрома всей страны.
Вдобавок территория технохаба будет работать в формате замкнутого производственного цикла по созданию продукции - от первичной идеи до промышленных партий.
По планам на территории между Зольной, Дальневосточным и улицей Новоселов будет создана современная городская среда.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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