Петербуржцы раскритиковали Комблаг за отчет об уборке города от снега

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Глава Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Василий Пониделко отметил, что коммунальные службы города якобы «работают на пределе возможностей» при уборке города от снега. При этом сами петербуржцы отмечают неудовлетворительное состояние улиц.
В официальном сообществе Комблага в социальной сети «ВКонтакте» Пониделко рассказал о своей ночной поездке с вице-губернатором Петербурга Анатолием Повелием по центральным районам города с целью проверки качества работы коммунальщиков и уборки улиц. В отчете главы подведомственного Смольному комитета отмечается, что сотрудники Комблага действуют «в усиленном режиме».
Он добавил, что собирать сугробы и вывозить на снегоприемные пункты необходимо более интенсивно.
В комментариях под публикацией петербуржцы раскритиковали Пониделко и других чиновников Смольного, предложив им зайти в социальные сети и посмотреть фотографии от петербуржцев, чтобы лично убедиться в некачественной уборке города от снега.
Многие отметили показной характер поездки Пониделко и Повелия, отметив, что от Смольного жду реальных действий, а не красивых отчетов.
Напомним, прошлой зимой город на Неве столкнулся со снежным коллапсом, который осложнил жизнь петербуржцам. Тогда губернатор Александр Беглов заявил, что причиной проблем с уборкой улиц стали «аномальные снегопады». Однако эксперты отмечали, что осадки выпадали в пределах нормы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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