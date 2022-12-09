Петербуржцы раскритиковали Комблаг за отчет об уборке города от снега

Сегодня, 15:27

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Петербуржцы раскритиковали Комблаг за отчет об уборке города от снега
Фото из открытых источников

Глава Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Василий Пониделко отметил, что коммунальные службы города якобы «работают на пределе возможностей» при уборке города от снега. При этом сами петербуржцы отмечают неудовлетворительное состояние улиц.

В официальном сообществе Комблага в социальной сети «ВКонтакте» Пониделко рассказал о своей ночной поездке с вице-губернатором Петербурга Анатолием Повелием по центральным районам города с целью проверки качества работы коммунальщиков и уборки улиц. В отчете главы подведомственного Смольному комитета отмечается, что сотрудники Комблага действуют «в усиленном режиме».

«С воскресенья наш Петербург постоянно засыпает снегом, и к пятнице уровень осадков составил уже 18 сантиметров, что по профессиональным меркам немало. Кроме того, снег шел лишь с небольшими паузами, поэтому у дорожников не было возможности полностью очистить территорию <…> В целом, видно, что дорожники идут на пределе возможностей, работают в усиленном режиме, несмотря на усталость снова и снова выходят на уборку.», — пишет чиновник.

Он добавил, что собирать сугробы и вывозить на снегоприемные пункты необходимо более интенсивно.

В комментариях под публикацией петербуржцы раскритиковали Пониделко и других чиновников Смольного, предложив им зайти в социальные сети и посмотреть фотографии от петербуржцев, чтобы лично убедиться в некачественной уборке города от снега.

 

 

 

Многие отметили показной характер поездки Пониделко и Повелия, отметив, что от Смольного жду реальных действий, а не красивых отчетов.

Напомним, прошлой зимой город на Неве столкнулся со снежным коллапсом, который осложнил жизнь петербуржцам. Тогда губернатор Александр Беглов заявил, что причиной проблем с уборкой улиц стали «аномальные снегопады». Однако эксперты отмечали, что осадки выпадали в пределах нормы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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