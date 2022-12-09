«Прямая линия» губернатора Беглова шла в записи – источники в Смольном

Вчера, 19:58

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«Прямая линия» губернатора Беглова шла в записи – источники в Смольном
Фото из открытых источников

Как минимум три источника в Смольном и на телеканале «Санкт-Петербург» подтверждают, что «прямая линия» с губернатором Александром Бегловым, состоявшаяся 10 декабря, шла в записи.

Трансляция велась в субботу на телеканале «Санкт-Петербург» и на официальной странице градоначальника в социальной сети «ВКонтакте». Эфир сопровождался целым рядом «технических неисправностей», которые объясняются тем, что сотрудники канала не разобрались с монтажом записанного заранее материала и сначала пустили блок с вопросами, который должен был быть в конце. Но, когда поняли, что ошиблись, было уже поздно. Именно поэтому первая часть «прямой линии» завершилась словами губернатора Беглова про два часа в эфире, после чего пришлось принимать срочные меры и заявить о якобы сбое трансляции.

По словам источников, после этого началась неразбериха и в медийном блоке Смольного, который начал сочинять невнятные объяснения происходящему и выдвигать разного рода версии. Среди них оказались и происки предпринимателя Евгения Пригожина, и хакерская атака, и плохое самочувствие человека, отвечающего за трансляцию, и даже банальное отключение электричества.

Свалить такой громкий провал на директора телеканала Александра Малькевича у команды петербургского градоначальника вряд ли получится, так как он активно продвигает патриотическую повестку и часто посещает зону специальной военной операции, хотя в Смольном есть люди, недовольные Малькевичем и желающие его отставки.

Однако «разбор полетов» провести все же придется и, по информации источников, произойдет это уже на следующей неделе, ведь в сложившейся ситуации необходимо найти крайнего. Кому именно будет отведена эта роль – пока вопрос открытый, но вполне возможно, что в самое ближайшее время в медийном поле Смольного произойдут интересные кадровые перестановки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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