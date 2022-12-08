Провалы мусорной реформы «остались в стороне» от прямой линии Беглова

Сегодня, 13:23

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Провалы мусорной реформы «остались в стороне» от прямой линии Беглова
Фото из открытых источников

В Петербурге 10 декабря прошла прямая линия губернатора Александра Беглова. В ходе мероприятия была затронута и тема вывоза мусора. Так, градоначальник заявил, что количество жалоб по вопросам обращения с ТКО сократилось в шесть раз и не превышает 5%. При этом Беглов решил не уделять эфирное время на интересующие горожан вопросы по ставшей скандальной «мусорной» реформе.

При работе «Невского экологического оператора» (НЭО) в рамках введения мусорной реформы город столкнулся с множеством проблем, например, переполненными помойками, картелизацией рынка и повышением соответствующих тарифов для горожан.

Кроме того, в конце года среди учредителей НЭО наметился разлад, а также обозначилась невозможность возвести к 2024 году пять обещанных мусороперерабатывающих заводов в агломерации.

Стоит отметить, что с появлением НЭО после новогодних праздников контейнерные площадки были переполнены отходами, которые могли не вывозить неделями. Это спровоцировало рост популяции крыс.

На данную проблему петербуржцы неоднократно указывали Смольному, но какой-либо реакции в ответ они не получили. Помимо этого, «старожилы» перевозки мусора, «Автопарк №6 «Спецтранс», были лишены права на обслуживание дворов Петербурга. Это место заняла компания «Эко Лэнд», которая не обладает необходимыми техническими ресурсами.

Ранее председатель региональной экологической организации «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов также отмечал, что между Северной столицей и Ленобластью не была разработана терсхема по утилизации отходов. Спустя год ситуация не изменилась. Результатом этого стало повышение тарифов.

Журналисты не исключили, что в «мусорные» проблемы Петербурга вероятно, могла закрасться коррупция, а их системность связана с картелизацией важных градообслуживающих сфер.

Например, при корректировке бюджета на текущий год депутаты ЗакСа одобрили предложение Беглова о выделении 25 млн рублей на покупку акций АО «Невский экологический оператор», находящегося в собственности ВТБ. Так, Смольный получил половину акций единого регоператора.

Деятельность ООО «Эко Ленд», «Петро-Васт» — ООО «Вэйст-Транс» и ООО «ЭкоВаст», а также ООО «Ресурс АТЭ» также выглядит сомнительно. Первая выполняла свои обязанности с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований по утилизации отходов в Ленобласти. Остальные же исправно получали контракты на уборку городских территорий вопреки массовым жалобам петербуржцев.

В данной сфере сотрудники УФАС обнаружили признаки картелизации, которую назвали «снежным картелем». По их информации, структуру контролирует Кобмлаг, который подчиняется Смольному и Беглову. Отсутствие конкуренции не повышает качество обслуживания мусорных контейнеров и свалок.

Вероятно, «серые схемы» в направлении с отходами могут быть признаны «мусорным картелем» по аналогии со «снежным». Тем временем жители Северной столицы вынуждены смириться с загрязнением экологии, скоплением отходов во дворах и ухудшением качества жизни при повышающихся тарифах на вывоз мусора.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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