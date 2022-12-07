Петербург может утонуть в снежной каше. Не без помощи Смольного

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Специалисты выяснили, что за последние сутки в городе на Неве высота снежного покрова составила 8 мм. Судя по прогнозам синоптиков, это не предел, учитывая прогнозируемое продолжение снегопадов до середины декабря. Такой «подарок» петербуржцам готовит циклон «Зора».
Однако жителям Северной столицы уже сейчас ясно, что губернатор Александр Беглов провалил уборку города, не сумев выполнить свое обещания о проведенной работе над ошибками после прошлогоднего снежного коллапса.
Люди, которые ежедневно видят все своими глазами, отмечают полное отсутствие спецтехники, а также крайне малое количество коммунальщиков, убирающих зимние осадки. Это может быть связано с дефицитом работников ЖКХ, о ликвидации которого не побеспокоились заранее в Смольном.
Стоит отметить, что сотрудники ЖКХ злоупотребляют технической солью, что приводит к пробуксовке машин во дворах жилых домов. Снег там превращается в серое месиво под ногами.
Впрочем, в центре города на дорогах ситуация не лучше. Смесь из снега и грязи препятствует передвижению транспорта.
В связи с крайне сомнительной уборкой снега сейчас петербуржцы переживают, что новые снегопады способны будут «захватить» город в снежный плен.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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