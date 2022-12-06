Петербуржцы объяснили усталостью от учений коммунальщиков их отсутствие на улицах во время снегопада

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Улицы Санкт-Петербурга оказались сильно засыпаны снегом из-за неоперативного включения коммунальных служб в работу. Жители города предположили, что дворники еще недостаточно обучились убирать улицы, поэтому побоялись выйти на борьбу с осадками.
Снежный коллапс стал результатом неэффективной работы коммунальных служб. Город буквально утонул в грязной жиже, которая образовалась от неубранного снега и реагентов. Однако еще совсем недавно сотрудники ЖКХ «репетировали» борьбу со снегопадом. Тогда наблюдающая за ними команда губернатора Александра Беглова осталась довольна уборкой несуществующего снега. Как показала практика, «учения» не пошли на пользу дворникам.
Теперь же коммунальщиков и вовсе не видно на заснеженных улицах. Петербуржцы предположили, что они устали от учений, либо не прошли их до конца. Многие решили, что администрация города во главе с Бегловым ждет, когда горожане сами «утопчут» выпавший снег. Кроме того, к маю он и вовсе растает сам. Такая ситуация вынудила жителей Северной столицы вновь заговорить об отставке безответственного градоначальника.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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