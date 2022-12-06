Петербуржцы объяснили усталостью от учений коммунальщиков их отсутствие на улицах во время снегопада

Сегодня, 08:51

0

Image 16+
Петербуржцы объяснили усталостью от учений коммунальщиков их отсутствие на улицах во время снегопада
Фото из открытых источников

Улицы Санкт-Петербурга оказались сильно засыпаны снегом из-за неоперативного включения коммунальных служб в работу. Жители города предположили, что дворники еще недостаточно обучились убирать улицы, поэтому побоялись выйти на борьбу с осадками.

Снежный коллапс стал результатом неэффективной работы коммунальных служб. Город буквально утонул в грязной жиже, которая образовалась от неубранного снега и реагентов. Однако еще совсем недавно сотрудники ЖКХ «репетировали» борьбу со снегопадом. Тогда наблюдающая за ними команда губернатора Александра Беглова осталась довольна уборкой несуществующего снега. Как показала практика, «учения» не пошли на пользу дворникам.

Теперь же коммунальщиков и вовсе не видно на заснеженных улицах. Петербуржцы предположили, что они устали от учений, либо не прошли их до конца. Многие решили, что администрация города во главе с Бегловым ждет, когда горожане сами «утопчут» выпавший снег. Кроме того, к маю он и вовсе растает сам. Такая ситуация вынудила жителей Северной столицы вновь заговорить об отставке безответственного градоначальника.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Санкт-Петербурге полиция выявила группу торговцев немаркированным алкоголем

Вчера, 17:33

Неудовлетворительная работа коммунальщиков превратила дороги Петербурга в месиво грязи и снега

Вчера, 14:04

В Санкт-Петербурге увеличивается высота снежного покрова

Вчера, 12:09

Засыпанные снегом велодорожки в Петербурге остались без внимания коммунальщиков

6-12-2022, 17:23

В Ленинградской области снегопады

4-12-2022, 17:34

Из восьми авто у семи номера сокрыты. Как петербуржцы избегают трат в зонах платной парковки

4-12-2022, 14:47

Уличенные в картельном сговоре комбинаты снова получают госконтракты на соцпитание в Петербурге

3-12-2022, 20:55

Чиновники Смольного продолжают скандальный «раздел» природных ресурсов Петербурга

2-12-2022, 19:01

Заморозил арендную ставку и повысил тарифы на ЖКХ. Как Смольный под предлогом поддержки «обхитрил» бизнесменов?

2-12-2022, 09:01

Чиновник Смольного Пиотровский-младший положительно оценил возросшие на треть цены в Петербурге

1-12-2022, 20:12

Политик Бабич: Беглов спровоцировал недоверие петербуржцев к власти

30-11-2022, 09:45

«Работать так и не хотят»: петербуржцы раскритиковали Комтранс за нежелание решать накопившиеся проблемы

29-11-2022, 20:33

Резкий рост подписчиков на личной странице Беглова говорит о низкой компетенции его пиарщиков – журналист Борисенко

29-11-2022, 18:08

Политолог Соловейчик перечислил причины коммунальных аварий в Северной столице

28-11-2022, 14:32

Корпорация «Туризм РФ» вложит 100 млн рублей в престижный «Клуб 19» в Горской для «своих» губернатора Беглова

27-11-2022, 12:59

В Санкт-Петербурге этим утром отмечена температура -10 градусов

26-11-2022, 19:59

Водители «лазурных» автобусов продолжают удивлять петербуржцев своим «профессионализмом» за рулем

25-11-2022, 09:13

«С удовольствием подискутирую»: Пригожин заявил о готовности ответить на претензии губернатора Петербурга

24-11-2022, 17:29

СК РФ проверит УК «Собрание» после жалоб петербуржцев о фальсификации протоколов

21-11-2022, 19:43

Экс-глава УСП Петербурга Барабанщиков отправился в Донбасс добровольцем, сдержав слово

20-11-2022, 16:07

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

24-летний омич потерял в СВО ВС из РФ на Украине семерых друзей и чуть не погиб сам

24-летний омич потерял в СВО ВС из РФ на Украине семерых друзей и чуть не погиб сам

Вчера, 09:14

0

О своем участии в «военной спецоперации» рассказал 24-летний Александр Найверт. Он присутствовал на открытии клуба...

Подробнее
В Нижнем Тагиле состоялось прощание с погибшим в ходе СВО на Украине контрактником

В Нижнем Тагиле состоялось прощание с погибшим в ходе СВО на Украине контрактником

5-12-2022, 16:44

0

35-летний Михаил Артюгин из Нижнего Тагила погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом сообщили...

Подробнее
На Урале простятся с заводчанином, погибшим в ходе СВО на территории Украины

На Урале простятся с заводчанином, погибшим в ходе СВО на территории Украины

5-12-2022, 09:14

0

В ходе «военной спецоперации» на территории Украины погиб мобилизованный Алексей Мальцев. Мужчина пошел служить 28...

Подробнее
Засыпанные снегом велодорожки в Петербурге остались без внимания коммунальщиков

Засыпанные снегом велодорожки в Петербурге остались без внимания коммунальщиков

6-12-2022, 17:23

0

В Петербурге рассказали о судьбе велодорожки, которую «с помпой» открыли чиновники из команды губернатора Александра...

Подробнее
Неудовлетворительная работа коммунальщиков превратила дороги Петербурга в месиво грязи и снега

Неудовлетворительная работа коммунальщиков превратила дороги Петербурга в месиво грязи и снега

Вчера, 14:04

0

Коммунальные службы города оказались не готовы к снежному коллапсу в Санкт-Петербурге. Жители города жалуются на...

Подробнее
В Новосибирской области похоронили погибшего на фронте мобилизованного Николая Семенца

В Новосибирской области похоронили погибшего на фронте мобилизованного Николая Семенца

6-12-2022, 09:29

0

В Новосибирской области похоронили погибшего на фронте мобилизованного Николая Семенца. Об этом сообщила администрация...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

РВ: На Украине объявлена воздушная тревога, ожидается массированный удар ВС из РФ

РВ: На Украине объявлена воздушная тревога, ожидается массированный удар ВС из РФ

5-12-2022, 16:09

0

Россия 5 декабря снова наносит массированный ракетный удар по территории Украины. Об этом сообщает «Русская Весна»,...

Подробнее
Postimees сообщил о тайном соглашении между США и Китаем по РФ

Postimees сообщил о тайном соглашении между США и Китаем по РФ

5-12-2022, 20:04

0

В СМИ Эстонии сообщается о тайном договоре США и Китая. Об этом пишет издание URA.RU. В частности, в эстонской газете...

Подробнее
IT-компании в России потеряли часть сотрудников после начала спецоперации

IT-компании в России потеряли часть сотрудников после начала спецоперации

5-12-2022, 09:04

0

В России возникла проблема нехватка IT-специалистов после того как началась «военная спецоперация», поскольку немало...

Подробнее
В Санкт-Петербурге полиция выявила группу торговцев немаркированным алкоголем

В Санкт-Петербурге полиция выявила группу торговцев немаркированным алкоголем

Вчера, 17:33

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и...

Подробнее