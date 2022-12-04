Неудовлетворительная работа коммунальщиков превратила дороги Петербурга в месиво грязи и снега

Сегодня, 14:04

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Неудовлетворительная работа коммунальщиков превратила дороги Петербурга в месиво грязи и снега
Фото из открытых источников

Коммунальные службы города оказались не готовы к снежному коллапсу в Санкт-Петербурге. Жители города жалуются на неубранный снег, который превратился в грязную жижу из-за реагентов и песка.

Петербуржцы не наблюдают на улицах города эффективной и слаженной работы коммунальных служб. Дворники хаотично сбрасывают снег куда придется. Сотрудники ЖКХ не утруждают себя вывозом снега, перекладывая его на проезжую часть, создавая опасную ситуацию на дорогах.

Жители Северной столицы пятый день наблюдают за безответственной уборкой в разных районах. Однако ранее губернатор города Александр Беглов и Комитет по благоустройству делали заявления о полной готовности города к борьбе со снежным коллапсом.

На практике петербуржцы увидели удручающий результат. Так, «эффективная» работа коммунальщиков превратила дороги Петербурга в месиво грязи и снега. Например, на улице Веденеева возле дома №2 коммунальщики не убрали парковочные места. Автовладельцам приходится самостоятельно откапывать свои машины.

На улице Восстания, дом №1, коммунальщики вообще решили сбросить снег на проезжую часть. Снежный сугроб на дороге перекрыл одну полосу движения.

Тем временем, на линии находится 645 снегоуборочных машин. Однако возмущенные петербуржцы пишут в соцсетях, что техники на улицах либо нет, либо она простаивает на стоянке в самый пик «снежного коллапса».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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