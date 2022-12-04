Засыпанные снегом велодорожки в Петербурге остались без внимания коммунальщиков

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В Петербурге рассказали о судьбе велодорожки, которую «с помпой» открыли чиновники из команды губернатора Александра Беглова в Красногвардейском районе. В интернете опубликовали фото засыпанной снегом зоны для велосипедистов.
До этого петербуржцы предполагали такую незавидную судьбу этому новшеству от администрации Северной столицы. Отмечалось, что и проект зоны для велосипедистов вдоль проспекта Большевиков обернулся лишь «выброшенными» деньгами из казны города.
Вдобавок коммунальщики используют эту велодорожку в других целях, складируя там неубранные кучи снега.
По мнению горожан, чиновники Смольного занимается программой расширения велозон сугубо «для галочки», не учитывая интересы и потребности «людей на колесах».
Ранее журналисты отмечали, что в начале 2022 года было много жалоб на случаи намеренного «складирования» снега сотрудниками ЖКХ на велодорожках.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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