Засыпанные снегом велодорожки в Петербурге остались без внимания коммунальщиков

Сегодня, 17:23

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Засыпанные снегом велодорожки в Петербурге остались без внимания коммунальщиков
Фото из открытых источников

В Петербурге рассказали о судьбе велодорожки, которую «с помпой» открыли чиновники из команды губернатора Александра Беглова в Красногвардейском районе. В интернете опубликовали фото засыпанной снегом зоны для велосипедистов.

«С первого дня снегопада дорожка засыпана, а велосипедисты, скутеристы и самокатчики ездят по убранному тротуару», — написали очевидцы.

До этого петербуржцы предполагали такую незавидную судьбу этому новшеству от администрации Северной столицы. Отмечалось, что и проект зоны для велосипедистов вдоль проспекта Большевиков обернулся лишь «выброшенными» деньгами из казны города.

Вдобавок коммунальщики используют эту велодорожку в других целях, складируя там неубранные кучи снега.

По мнению горожан, чиновники Смольного занимается программой расширения велозон сугубо «для галочки», не учитывая интересы и потребности «людей на колесах».

Ранее журналисты отмечали, что в начале 2022 года было много жалоб на случаи намеренного «складирования» снега сотрудниками ЖКХ на велодорожках.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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