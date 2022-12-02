Из восьми авто у семи номера сокрыты. Как петербуржцы избегают трат в зонах платной парковки

Жители Санкт-Петербурга массово скрывают номера автомобилей подручными средствами, чтобы не платить за парковку в центре. Среди желающих сэкономить обнаружены даже автомобилисты, припарковавшиеся перед парламентом города.

В Санкт-Петербурге продолжается эксперимент с внедрением платных парковок. Нововведение призвано разгрузить центральные районы от автомобилей, ускорить движение общественного транспорта и решить проблему нехватки парковочных мест. Платные зоны уже введены в Центральном и Адмиралтейском районах. В Смольном отметили, что новый метод якобы работает, пообещав и дальше расширять платные зоны. К примеру, на очереди – Петроградка.

Съемочная группа телеканала «Санкт-Петербург» прибыла в центр города, чтобы убедиться в целесообразности введения платных парковок. Однако оказалось, что в полдень на Захарьевской улице свободных парковочных мест практически не осталось.

«По крайней мере, на этой улице больше парковочных мест не стало, потому что больше стало нарушителей», — с иронией отметили журналисты.

Из восьми автомобилей, стоящих в ряд, номера семерых оказались нечитаемы. Чтобы спрятать госзнаки, водители применяют самые разнообразные подручные средства.

«Медицинская маска, рекламная табличка, любая наклейка, способная скрыть хотя бы один элемент номера — используется все что угодно. Но по моим наблюдениям, топ-1 среди таких вот методов — это полное снятие госзнака», - рассказали журналисты.

Некоторые автовладельцы модернизируют свои автомобили, оснастив рамку специальной магнитной пластиной. Благодаря этому госзнак легко снимается и устанавливается тогда, когда это необходимо автовладельцу. Однако одним из самых оригинальных способов сэкономить стал съемный чехол, скрывающий номерной знак.

Неподалеку от нарушителей припарковались сразу несколько автомобилей полиции и ДПС, однако никаких работ по выявлению нарушений за время съемок замечено не было. Специальных машин с техникой для фиксации номеров авто также за это время не проезжало.

Методы сокрытия номеров были обнаружены даже на машинах бизнес-класса, припаркованных в самых престижных местах города. Подобные нарушители на премиальных авто были замечены в на Невском проспекте и даже перед Законодательным собранием Санкт-Петербурга.

Напомним, парковочные места для нерезидентов обходятся петербуржцам в крупную сумму. Абонемент на месяц стоит 20 тысяч рублей, на год – 179,5 тысяч рублей. Однако в команде губернатора Александра Беглова считают подобные цифры обоснованными. Если снизить цены до комфортных величин, желающих припарковаться станет слишком много, объясняют чиновники.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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