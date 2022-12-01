Уличенные в картельном сговоре комбинаты снова получают госконтракты на соцпитание в Петербурге

Согласно итогам девяти тендеров администрации Выборгского района на организацию питания, контракты общей стоимостью 810 млн рублей поделили между собой комбинаты «Артис-Детское питание» и «База «Мария».

Ранее, в 2020 году ФАС уже штрафовала предприятия за картельный сговор, и, очевидно, ситуация повторилась снова. Другие участники торгов обратились с заявлением в надзорные органы с требованием проверить торги на законность.

В шести из девяти тендеров (550 млн рублей) победила компания «База «Мария», остальные три (260 млн рублей) остались за «Артис-Детское питание». По удивительному совпадению, они не подавали заявки на участие в одних и тех же тендерах, таким образом ни разу не оказавшись конкурентами. Так происходит, когда компании по согласованию делят рынок, что автоматически ведет к снижению конкуренции, а значит, к росту цен и снижению качества продукции и услуг.

Единственным конкурентом «Базы «Мария» и «Артис-Детское питание» была компания «Северная столица». Несмотря на более выгодную цену во время торгов, победа ей не досталась - причиной стали нулевые оценки по неценовым показателям.

Речь идет о том, что участники торгов могут получить от 0 до 60 баллов из 100 возможных по различным неценовым критериям. Но чиновники Смольного составляют конкурсную документацию таким образом, что получить можно или 0 баллов, или 60. Другими словами, условия тендера «затачиваются» под конкретные «свои» компании.

Летом 2021 года по аналогичной схеме «База «Мария» и «Артис-Детское питание» поделили контракты на питание в школах Выборгского района. ФАС годом ранее уже раскрывала картельный сговор между этими компаниями. Штраф за нарушение законодательства в отношении «Базы «Мария» составлял 5,9 млн. рублей. Ее владельцем является семья Владимира Дардыкина, он работал и в Администрации Выборгского района, и в Смольном. Не исключено, что благодаря таким связям компании семьи Дардыкина на протяжении семи лет получают госконтракты в Выборгском районе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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