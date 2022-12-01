Чиновники Смольного продолжают скандальный «раздел» природных ресурсов Петербурга

Вчера, 19:01

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Чиновники Смольного продолжают скандальный «раздел» природных ресурсов Петербурга
Фото из открытых источников

В Петербурге экоактивисты бьют тревогу по поводу ситуации с созданием природного заказника «Сестрорецкие дюны». Охранного статуса чиновники решили лишить почти 300 га уникальной зоны, в результате чего 15 из 16 видов краснокнижных животных и растений могут быть уничтожены.

Осенью текущего года глава СК РФ Бастрыкин поручил провести проверку по факту застройки природной зоны на склоне дюны у озера Сестрорецкий Разлив недалеко от пляжа «Белая гора».

Территория рядом с «Белой горой» в свое время была выведена из-под государственной юрисдикции в частную, что послужило началом варварской застройки – посредством ГУП ДО «Пригородное», учредителем которой является администрация Петербурга.

Так, в июне 2022 года были выявлены многочисленные нарушения в работе организации. Вдобавок в 2015 году суд признал виновной в деле о растрате экс-главбуха «Пригородного» Татьяну Акифьеву.

Интересно, что продажа государственного имущества происходила, в том числе, на территории Курортного района, где в конце 90-х должность главы администрации занимал действующий губернатор Петербурга Александр Беглов. Не зря и его команду в Смольном СМИ называют «курортной мафией».

В прессе сообщили, что в 2015 году бывший вице-губернатор Игорь Метельский являлся совладельцем ЗАО «Русский ювелир», владеющего контрольным пакетом в РАД. Именно РАД, контролируемый Смольным, занимался организацией ряда аукционов по продажам госдач по заниженным ценам.

По данным источников, продажа госсобственности, в том числе – территорий, которые могли бы войти в природоохранные зоны, по «бросовым» ценам происходила под прямым контролем Смольного и могла преследовать, в частности, личные интересы губернатора Беглова через подконтрольные структуры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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