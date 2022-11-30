Заморозил арендную ставку и повысил тарифы на ЖКХ. Как Смольный под предлогом поддержки «обхитрил» бизнесменов?

Смольный заявил, что не станет индексировать ставки по аренде земли, которые находятся в госсобственности. По данным документа антикоррупционной экспертизы, коэффициент динамики останется на таком же уровне, как сейчас. Команда губернатора Александра Беглова считает, что такое решение поможет бизнесменам в качестве социальной поддержки.

При этом предпринимателям в Петербурге не стоит рассчитывать на то, что они смогут сэкономить. Причиной тому стало максимальное повышение тарифов на услуги ЖКХ, в том числе – на вывоз мусора, на 8,5%.

Напомним, петербуржцы неоднократно жаловались на качество вывоза отходов практически во всех районах мегаполиса. С 1 января текущего года после старта мусорной реформы за это отвечает единый региональный оператор НЭО.

Однако организация не справилась с вверенными ей обязанностями. Результат провала – дворы Северной столицы буквально были засыпаны не вывезенными отходами.

Таким образом, тарифы на ЖКХ фактически нивелируют возможность для предпринимателей сэкономить на сохранении ставки по оплате аренды. Ряд СМИ отметили, что Смольный во главе Беглова буквально «обхитрил» бизнесменов, компенсируя «дыры» в бюджете за счет коммунальных услуг.

Ранее журналисты писали, что в Петербурге до 70 рублей может возрасти стоимость проезда в общественном транспорте. Так, транспортные расходы в мегаполисе превысят показатели Москвы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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