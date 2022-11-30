Чиновник Смольного Пиотровский-младший положительно оценил возросшие на треть цены в Петербурге

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В Петербурге чиновник Смольного Борис Пиотровский поведал о том, что за год существенно выросло число туристов, отдельно отметив, что у гостей мегаполиса увеличились расходы с 32 до 44 тысяч рублей на человека.
Вице-губернатор Борис Пиотровский в своем ТГ-канале написал, что в 2022 году Северную столицу посетило гораздо больше людей, чем за весь 2021 год.
Правда, при этом он почему-то не учел фактор пандемии COVID-19 в 2021 году, когда въезд в страну был ограничен и были закрыты все развлечения.
А следующее утверждение зама губернатора Александра Беглова выглядит вообще странно:
Фактически эти цифры показывают только то, что в городе выросли цены, по сути, на треть. Даже билеты в музеи Эрмитажа выросли в среднем на 100 рублей, хотя, возможно, для этой состоятельной семьи такие суммы не существенны. Нельзя забывать, что в СМИ называют Бориса Пиотровского не иначе, как «Мажор Смольного», главным достижением которого является близкое родство с «бессмертным» директора «Эрмитажа» Михаилом Пиотровским.
О тесной дружбе последнего с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым давно известно - на протяжении многих лет они поддерживают теплые отношения. И как подозревают СМИ, эта связь базируется на взаимовыгодной и вполне материальной основе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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