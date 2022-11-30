Чиновник Смольного Пиотровский-младший положительно оценил возросшие на треть цены в Петербурге

В Петербурге чиновник Смольного Борис Пиотровский поведал о том, что за год существенно выросло число туристов, отдельно отметив, что у гостей мегаполиса увеличились расходы с 32 до 44 тысяч рублей на человека.

Вице-губернатор Борис Пиотровский в своем ТГ-канале написал, что в 2022 году Северную столицу посетило гораздо больше людей, чем за весь 2021 год.

«Год еще не закончился, а Петербург уже посетило больше 7 млн туристов. Для сравнения – за весь 2021 было чуть больше 6 млн человек», - гордо сообщил вице-губернатор.

Правда, при этом он почему-то не учел фактор пандемии COVID-19 в 2021 году, когда въезд в страну был ограничен и были закрыты все развлечения.

А следующее утверждение зама губернатора Александра Беглова выглядит вообще странно:

«Выросли и траты российских туристов. В этом году одному гостю города поездка обходится в среднем 44 000 рублей, в прошлом было 32 000», - заявил Пиотровский-младший.

Фактически эти цифры показывают только то, что в городе выросли цены, по сути, на треть. Даже билеты в музеи Эрмитажа выросли в среднем на 100 рублей, хотя, возможно, для этой состоятельной семьи такие суммы не существенны. Нельзя забывать, что в СМИ называют Бориса Пиотровского не иначе, как «Мажор Смольного», главным достижением которого является близкое родство с «бессмертным» директора «Эрмитажа» Михаилом Пиотровским.

О тесной дружбе последнего с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым давно известно - на протяжении многих лет они поддерживают теплые отношения. И как подозревают СМИ, эта связь базируется на взаимовыгодной и вполне материальной основе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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