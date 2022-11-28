Политик Бабич: Беглов спровоцировал недоверие петербуржцев к власти

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Безразличное отношение губернатора Александра Беглова к петербуржцам и их проблемам, которое растет с каждым годом, стало причиной резкого падения рейтинга градоначальника и роста недоверия граждан к его деятельности. Так считает политик и общественный деятель Елена Бабич.
Некачественная уборка улиц, провальные мусорная и транспортная реформы, а также низкие темпы строительства метро — все это является причинами накопившегося раздражения у людей. По словам эксперта, в результате управленческих ошибок Александра Беглова и его нежелания их исправлять, в обществе формируется острая социальная напряженность. Причем недовольство работой градоначальника, негативно отражается на отношении граждан к руководству страны.
Общественный деятель отмечает, что в текущих условиях, когда глава Смольного сохраняет инертную позицию в решении важных вопросов, волнующих жителей Северной столицы, многие горожане ощущают себя брошенными наедине со своими проблемами. В сложившейся ситуации бездействие петербургского губернатора вредит не только ему самому, что подтверждает падение его рейтинга, но также вызывает недовольство органами госвласти в целом.
Напомним, семьи мобилизованных петербуржцев по-прежнему не получили обещанной поддержки со стороны Смольного. Однако эти обстоятельства, судя по всему, никак не беспокоят Александра Беглова, который недавно устроил себе негласный отпуск, чтобы, как отмечают ряд источников, пройти процедуры омоложения, включающие уколы ботокса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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