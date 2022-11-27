«Работать так и не хотят»: петербуржцы раскритиковали Комтранс за нежелание решать накопившиеся проблемы

Сегодня, 20:33

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«Работать так и не хотят»: петербуржцы раскритиковали Комтранс за нежелание решать накопившиеся проблемы
Фото из открытых источников

Сотрудники Комитета по транспорту провели семинар по вопросам нарушения правил парковки и стоянки автомобилей, однако не ответили на главные вопросы жителей Санкт-Петербурга.

Во время мероприятия заместитель председателя Комтранса Алексей Гончаров сообщил о важности работы над повышением культуры вождения в Петербурге. В ответ ему пользователи Сети напомнили о регулярных жалобах на водителей новых автобусов, которые резкой манерой езды и постоянными нарушениями ПДД отбивают у петербуржцев желание ездить на общественном транспорте.

Недовольны жители Северной столицы и медленной работой «лазурных автобусов». В комментариях под записью семинара многие отметили, что приходится ждать транспорт по полчаса. Главная тема обсуждения – нарушение правил парковки и вовсе возмутила петербуржцев, которые постоянно жаловались на неудобную систему оплаты и расширение зоны платных парковок. Как результат – они раскритиковали Комтранс за нежелание решать накопившиеся проблемы и создание новых.

«Вот бездельники, все заседают, штаны протирают, создают видимость работы, а работать так и не хотят», — высказался один из комментаторов.

Стоит отметить, что большинство жалоб от петербуржцев начали поступать после начала транспортной реформы, которая не улучшила жизнь горожан. В петербуржцы ругают губернатора Александра Беглова и его команду чиновников за непродуманные решения и требуют начать решать проблемы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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