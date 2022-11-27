Резкий рост подписчиков на личной странице Беглова говорит о низкой компетенции его пиарщиков – журналист Борисенко

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Журналист Дмитрий Борисенко считает, что губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову стоит уволить своих пиарщиков после грубой накрутки подписчиков в соцсетях.
Неожиданный рост числа подписчиков в канале Беглова возмутило общественность. Согласно данным сервиса Tgstat, увеличение числа фолловеров могло произойти благодаря «использованию методов нечестного продвижения». Метод накрутки не исключил и Борисенко. По мнению публициста, градоначальник не сделал ничего выдающегося за последнее время.
Он также отметил недовольство петербуржцев управленческими решениями Беглова, которые были бы не против, если бы губернатор освободил свое кресло.
Напомним, петербуржцы не раз критиковали действующего губернатора за сомнительные инициативы, которые только ухудшают им жизнь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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